Jakie rośliny są bezpieczne, a jakie trujące dla kota? Sprawdź, jakie gatunki nie szkodzą twojemu mruczkowi, a jakich unikać

Rośliny trujące dla kota to m.in. aloes, monstera czy skrzydłokwiat. Za to rośliny bezpieczne dla kota to popularna w domach begonia czy juka, a w ogrodzie bratki, lawenda i fiołki. Zanim przyniesiesz do domu czy ogrodu nową roślinę, sprawdź, czy będzie bezpieczna dla twojego mruczka, szczególnie jeśli lubi podgryzać kwiaty.