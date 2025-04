Ropiejące oko u kota może mieć wiele przyczyn - od błahych po te bardziej poważne. Leczenie weterynaryjne zawsze uzależnione jest od stopnia nasilenia objawów - jeżeli infekcja ogranicza się do wypływu z oczu - najczęściej wystarcza zastosowanie odpowiednio dobranych kropli.

Pamiętaj, że stan zapalny to dla kota spory dyskomfort - zwierzak drapie i pociera oczy, co tylko zaognia objawy, nie zwlekaj więc z wizytą.

Ropiejące oko u kota objawiają się gęstą, białą lub zielonkawą wydzieliną. Widać ją często widać wokół całej powieki - nowa wypływa, a stara zasycha, co powoduje sklejanie powiek - oczy kota są przez to delikatnie przymknięte. Czerwone i spuchnięte są również worki spojówkowe.

Kot może próbować przemyć zaropiałe oko, ale czasem może potrzebować pomocy. Jeśli chcesz to zrobić, pamiętaj, aby najpierw dokładnie umyć ręce, aby nie doprowadzić do jeszcze poważniejszego zakażenia.

Przyczyn ropiejących oczu u kota jest całe mnóstwo. Często oznacza również obniżenie odporności i podatność na infekcje, co prowadzi do zapalenia spojówek. Ropiejące oczy u kota najczęściej są oznaką zwykłego problemu okulistycznego, ale może też oznaczać koci katar. Gdy zauważymy niepokojące objawy u kota, warto go obserwować. Jeśli problem pojawił się rano tuż po przebudzeniu, a spojówka nie jest zaczerwieniona, to nie ma się czym martwić. Człowiek też rano często ma tzw. śpioszki w oczach, nie jest to powodem do obaw.

Jeśli jednak wydzielina zmienia kolor na ciemniejszy i z każdą godziną jej przybywa, najlepiej jest od razu udać się do weterynarza - tylko lekarz jest w stanie ocenić, czy to zapalenie spojówek, czy zwiastun poważniejszej choroby.

fot. Ropiejące oko u kota/Adobe Stock, Ermolaev Alexandr

Przyczyny ropiejącego oka u kota: zapalenie spojówek



Często związane jest z obniżeniem odporności kota. Może być wywołane infekcją bakteryjną lub wirusową. Początkowo wydzielina jest wodnista, z czasem zamienia się w gęsty, ropny wypływ. Dochodzą również obrzęki i przekrwienie spojówek. Może wystąpić gorączka i zaburzenia apetytu.

Przyczyny ropiejącego oka u kota: ciało obce

Koty, zwłaszcza te żyjące na wolności, są bardziej narażone na rozmaite urazy, niż te, na co dzień żyjące w domu. Ropiejące oczy z powodu ciała obcego (np. piasku) łatwo odróżnić, bo najczęściej dotyczą jednego oka.

Dodatkowo ropiejące oko u kota może być wówczas objawem urazu mechanicznego - drapnięcia lub ugryzienia przez inne zwierze. Bywa także konsekwencją rozdrapania przez pupila insekta, który ugryzł kota w okolicy oka.

Przyczyny ropiejącego oka u kota: koci katar



Koci katar jest jedną z najczęstszych chorób młodych kociąt, zwłaszcza tych adoptowanych ze schronisk lub przebywających w dużych grupach. Czynnikami etiologicznymi są wirusy (Herpeswirus FHV, Kaliciwirus FCV) atakujące górne drogi oddechowe oraz spojówki.

U młodych zwierząt infekcja może przebiegać bardzo gwałtownie. Zwykle pierwszymi objawami są kichanie i surowiczy wypływ z worków spojówkowych, który w wyniku wtórnej infekcji bakteryjnej bardzo szybko przekształca się w wyciek ropny, często doprowadzający do zlepiania powiek.

W niektórych przypadkach obserwuje się ślinotok oraz nadżerki na języku. Choroba charakteryzuje się wysokim stopniem zakażalności pośród kociąt, natomiast zwierzęta dorosłe są oporne na infekcję - przechorowanie lub kontakt z wirusem w okresie młodości powoduje wykształcenie trwałej odporności. Nie bez znaczenia jest też immunoprofilaktyka (przeprowadzanie szczepień ochronnych).

Przyczyny ropiejącego oka u kota: pasożyty

Koty niemal przez cały czas są narażone na ataki pasożytów, dlatego należy je regularnie odrobaczać. Jeśli zarobaczenie będzie trwało zbyt długo, obniżeniu ulegnie odporność, a stąd już prosta droga do zapalenia spojówek.

fot. Ropiejące oko u kota/Adobe Stock, OlegKovalevich

Do czasu aż wybierzemy się do lekarza, należy regularnie przemywać oczy przegotowaną wodą, albo roztworem soli fizjologicznej, aby oczyścić je ze zbierającej się wydzieliny. Pamiętaj, aby robić to czystymi dłońmi.

Nie podawaj kotu kropli na własną rękę - wiele z nich może negatywnie wpływać na wzrok. Z wszelkimi środkami medycznymi wstrzymaj się aż do wizyty u weterynarza.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.05.2020.

