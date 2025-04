Robaki u kota mogą pojawić się w każdym wieku. Nawet kociak nieopuszczający domu, może zarazić się nimi, ssąc mleko swojej matki. Także starsze koty wymagają odrobaczania.

Pasożyty obecne w układzie pokarmowym mogą być przyczyną wielu przykrych dolegliwości, choć czasem trudno ustalić, dlaczego zwierzę jest osłabione, ma matową sierść lub pojawiła się biegunka u kota.

Spis treści:

Objawy obecności pasożytów w przewodzie pokarmowym kota mogą być trudne do zauważenia, jednak tym, co od razu powinno zaalarmować, są tzw. trzecie powieki. Jeśli są widoczne gdy kot nie śpi i ma otwarte oczy, to pierwszy sygnał, że zwierzak ma robaki. Zaniepokoić powinny także:

przewlekłe biegunki,

wymioty,

śluz i krew w kale,

spadek wagi,

niepokój (kot częściej niż zwykle macha ogonem),

częste lizanie okolic odbytu,

krztuszenie się i ślinienie,

przyjmowanie tzw. pozycji bólowej,

utrata apetytu,

nadmierne łaknienie,

matowa i słaba sierść,

apatia i wyraźne osłabienie zwierzęcia.

Każdy z powyższych objawów powinien być alarmujący, nawet, jeśli wystąpi tylko jeden z nich. Pasożyty u kota mogą doprowadzić do wycieńczenia, niedokrwistości, zatruć i alergii skórnych. Pamiętaj, by wszelkie niepokojące objawy u kota konsultować z lekarzem weterynarii.

W późniejszym okresie możesz zauważyć obecność pasożytów i ich jaj, w odchodach zwierzęcia.

Robaki u kota to potoczna nazwa całej grupy pasożytów układu pokarmowego. Tymi, którymi najczęściej zarażają się koty, są:

Glisty - to pasożyt, którym koty zarażają się najczęściej. Najbardziej niebezpieczne są dla kotów osłabionych - młodych i starych. W przypadku kociąt może dojść do anemii, zatrzymania wzrostu, śmierci zwierzęcia. Glisty kocie to nicienie, które w kale wyglądają jak białe nitki o długości 5 - 10 cm . Te robaki u kota swój cykl reprodukcyjny przeprowadzają wprawdzie w jelicie cienkim, jednak mogą infekować także inne narządy wewnętrzne.

- to pasożyt, którym koty zarażają się najczęściej. Najbardziej niebezpieczne są dla kotów osłabionych - młodych i starych. W przypadku kociąt może dojść do anemii, zatrzymania wzrostu, śmierci zwierzęcia. Glisty kocie to nicienie, które w kale wyglądają jak . Te robaki u kota swój cykl reprodukcyjny przeprowadzają wprawdzie w jelicie cienkim, jednak mogą infekować także inne narządy wewnętrzne. Tęgoryjce - występują rzadziej, ale stosunkowo łatwo się nimi zarazić. To krótkie robaki , które przyczepiają się do ścianek jelita, do organizmu mogą dostać się nawet przez skórę zwierzęcia (głównie przez brzuch i łapy).

- występują rzadziej, ale stosunkowo łatwo się nimi zarazić. To , które przyczepiają się do ścianek jelita, do organizmu mogą dostać się nawet przez skórę zwierzęcia (głównie przez brzuch i łapy). Tasiemce - tasiemczycę u kota wprawdzie stosunkowo łatwo wyleczyć farmakologicznie , za to trudno jej skutecznie zapobiec.

- tasiemczycę u kota wprawdzie stosunkowo , za to trudno jej skutecznie zapobiec. Lamblie - tym pierwotniakiem koty zarażają się rzadko, jednak cysty lamblii nie są widoczne w kale zwierzęcia, dlatego trudno je zdiagnozować. Potrzeba zwykle kilkukrotnego badania różnych próbek kału. Leczenie giardiozy (choroby wywołanej przez lamblie) jest długie, a choroba ma tendencję do nawrotów.

fot. Adobe Stock

Istnieje wiele preparatów na robaki u kota. Zanim postanowisz odrobaczyć kota, udaj się do lekarza weterynarii, który zleci badanie kału, a następnie dopierze odpowiedni środek. Na robaki u kota stosuje się:

Tabletki - te zazwyczaj podaje lekarz weterynarii. Tabletki na odrobaczanie to skuteczny sposób, o ile... kot połknie tabletkę. Zdarza się, że zwierzę nie połyka tabletki, a po czasie ją wypluwa. Wówczas preparat na odrobaczanie nie zadziała.

- te zazwyczaj podaje lekarz weterynarii. Tabletki na odrobaczanie to skuteczny sposób, o ile... kot połknie tabletkę. Zdarza się, że zwierzę nie połyka tabletki, a po czasie ją wypluwa. Wówczas preparat na odrobaczanie nie zadziała. Żele i pasty odrobaczające - można dodać je do karmy. Kot zazwyczaj chętnie je zjada, ponieważ mają ciekawy smak. Nie poleca się ich jednak wrażliwym kotom - mogą obciążać żołądek.

- można dodać je do karmy. Kot zazwyczaj chętnie je zjada, ponieważ mają ciekawy smak. Nie poleca się ich jednak wrażliwym kotom - mogą obciążać żołądek. Krople spot-on - są to specjalne krople, które aplikuje się na kark zwierzęcia, między łopatki (by kot ich nie zlizał). Preparat wchłania się przez skórę i jest tak samo skuteczny, jak inne środki na pasożyty u kota. Ma tę zaletę, że nie drażni błony śluzowej żołądka.

Lek na odrobaczanie kota powinien być dostosowany zarówno do masy ciała zwierzęcia, jak i gatunku. Kotu nie wolno podawać tabletek na odrobaczanie przeznaczonych dla psów (może to doprowadzić nawet do śmierci kota).

Odrobaczając kota, trzeba odrobaczyć także pozostałe zwierzęta, z tego samego gospodarstwa domowego. Inaczej zabieg nie ma sensu.

Odrobaczanie kota zawsze warto poprzedzić badaniami kału - wówczas możliwe będzie dobranie preparatu, który zadziała na określony rodzaj pasożyta.

Pierwsze odrobaczanie kociąt przeprowadza się zazwyczaj w 3 - 4 tygodniu życia, następnie powtarza się je po 2 tygodniach.

koty wychodzące : badanie kału co 3 - 4 miesiące,

: badanie kału co 3 - 4 miesiące, koty niewychodzące: badanie kału co 6 - 8 miesięcy.

Koty wychodzące, a zwłaszcza łowne, chorobami pasożytniczymi zarażają się regularnie co kilka miesięcy i zwykle w takim cyklu się je odrobacza. Koty niewychodzące odrobacza się zwykle co 1,5 roku.

Małe koty mogą zarazić się glistami jeszcze w łonie matki, a następnie - ssąc mleko. Jaja glist często przynoszone są także na butach właścicieli kotów, dlatego nawet koty niewychodzące mogą się nimi stosunkowo łatwo zarazić.

Kot może zarazić się glistą także pijąc wodę z kałuży, liżąc futro chorego kota czy poprzez spożycie mięsa zarażonego ptaka i gryzonia.

Tęgoryjce mogą przedostać się przez skórę, a także po zjedzeniu zarażonego nimi zwierzęcia (np. karalucha).

Jeśli kot pociera pupą o podłoże lub wylizuje sobie odbyt, może mieć tasiemca. W jaki sposób kot zaraża się tasiemczycą? Najprościej: przez pchły.

Ofiarami lamblii najczęściej padają koty wychodzące - np. pijąc wodę z kałuży lub zbiornika wodnego zanieczyszczonego ich cystami. Choroba najczęściej szerzy się w dużych skupiskach zwierząt (np. w hodowlach) i tam, gdzie koty korzystają ze wspólnej kuwety.

