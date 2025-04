Niedawno pisałyśmy o tym, że psy uwielbiają oglądać telewizję i mają nawet swoje ulubione programy. Nikt jednak nie spodziewałby się, że mogą tak zareagować na to, co widzą na ekranie. Opiekunowie tego psiaka też się tego nie spodziewali. Reakcja ich pupila na jedną ze scen kultowego „Parku Jurajskiego” bawi do łez, ale też niezwykle porusza. Sam zobacz, co zrobił czworonóg.

Reakcja psiaka na scenę w filmie bawi do łez

Użytkowniczka Instagrama o nicku @zo_an chętnie udostępnia posty, na których możemy zobaczyć jej pupila. To piękny, czarny psiak z białym futerkiem na brzuszku. Wabi się Bosco i jest wyjątkowy na pewno z wielu powodów, ale nas urzekł przede wszystkim jednym swoim zachowaniem.

Instagramerka opublikowała nagranie, na którym widzimy, jak Bosco reaguje na scenę z filmu „Park Jurajski”. W pewnym momencie bowiem dzieci ukazane na ekranie znalazły się w zagrożeniu. Psiak podbiegł wtedy do telewizora i próbował… pomóc milusińskim.

Pomogę wam – internautka dodała napis do filmu, tym samym zdradzając zamiary swojego pupila.

Sam zobacz, jak wyglądała ta niesamowita scena.

Reakcja psa na „Park Jurajski” hitem w sieci

Reakcja psa na scenę z filmu „Park Jurajski” bawi do łez, ale też niezwykle porusza. Bosco urzekł swoim zachowaniem nie tylko opiekunów. Również internauci, którzy zobaczyli to przezabawne nagranie, byli zachwyceni reakcją psiaka.

- Gotowy do obronienia dzieci przed dinozaurami, jaki dobry chłopak. - Ten dobry chłopak jest odważniejszy niż my. - Najlepszy chłopak cię uratuje – piszą komentujący.

Wszyscy są pod wrażeniem tego, co możemy zobaczyć w filmiku instagramerki. Nie da się ukryć, że psiakom nie brakuje odwagi i każdy z nich wskoczyłby w ogień za swoich ludzi oraz w obronie słabszych. Bosco jest na to najlepszym dowodem.

Źródło: Instagram.com, @zo_an

