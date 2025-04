Bycie psim ratownikiem musi być trudne. Trzeba umieć oddzielać emocje, które nami targają, od zdrowego rozsądku i mieć nerwy ze stali, aby jak najlepiej pomóc czworonogowi. Niekiedy jest to jednak bardzo prawie niemożliwe, o czym przekonała się ta ekipa ratowników. To, co zrobił psiak, którego znalazła, porusza najtwardsze serca i ciśnie łzy do oczu. Sam zobacz to nagranie.

Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Przekonujemy się o tym każdego dnia – zwłaszcza w kontekście zwierząt. Są bowiem dobrzy ludzie, którzy nigdy nie zostawią czworonoga w potrzebie. Zwłaszcza bezdomnego psa, którego stan woła o pomstę do nieba.

Portal thedodo.com opisał historię bohaterów, którzy uratowali bezbronnego i doświadczonego przez los młodego psa. Pupil siedział bowiem przy kamienicy, w kącie, ledwo słaniając się na nogach. Był wygłodniały i przypominał chodzącego kościotrupa. To jednak nie było najbardziej poruszające w całej tej historii.

Najbardziej wzruszającym momentem podczas akcji ratowniczej była chwila, gdy psiak powolutku ruszył w stronę ratowników. Następnie przytulił się do jednego z nich i bez żadnych problemów dał się przetransportować do samochodu.