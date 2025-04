Świnka morska, inaczej kawia domowa, to popularny gatunek udomowionego gryzonia, który często zamieszkuje terraria i klatki w naszych domach. Zwykle są długowłose, choć można spotkać także odmiany z krótkimi włosami albo całkowicie ich pozbawione. To urocze zwierzątka o żywotności od 4 do 8 lat. Istnieje wiele ras świnek morskich, a każda z nich różni się od siebie kolorem umaszczenia, długością włosia lub wielkością.

Reklama

Spis treści:

Błyszczące, długie włosy świnek morskich to coś, co wyróżnia poszczególne rasy tych gryzoni. Wymagają odpowiedniej pielęgnacji, można je czesać. Rasy długowłose to przede wszystkim:

peruwianka,

lunkarya,

texel,

sheltie,

merino,

moher.

Peruwianka

Peruwianka to jedna z popularniejszych ras świnki morskiej. Jej błyszczące, aksamitne w dotyku włoski, są naprawdę piękne, choć zwierzę wymaga większej pielęgnacji, niż gryzonie innych ras. Włosy peruwianki czesze się za pomocą specjalnych szczoteczek.

Peruwianka potrzebuje sporej klatki, a przy tym swobody - przynajmniej na godzinę należy wypuszczać ją, by mogła pobiegać po mieszkaniu. Jeśli masz odpowiednie warunki, możesz wypuścić ją także na zewnątrz (jeśli np. na podwórku jest odpowiednio zabezpieczony wybieg).

Lunkarya

To dosyć mało popularna w Polsce rasa świnki morskiej, za to wyjątkowo urokliwa. Zdaniem niektórych jej pyszczek nieco przypomina króliczy. Ta rasa ma krótszą sierść, za to na tułowiu znajdują się dłuższe, kręcone włosy.

fot. Świnka morska Lunkarya/Adobe Stock, Virginie Gomes

Texel

Świnka morska tej rasy ma mięciutkie, kręcone i bardzo delikatne włosy. Texel jest krzyżówką 2 innych odmian: rex i sheltie. Po rozczesaniu jej włoski układają się w fale, przed czesaniem - są spiralnie skręcone. Texel nie jest w Polsce zbyt popularną rasą świnki morskiej.

Sheltie

Świnka morska rasy sheltie ma długie, proste i gładkie włosy (podobnie jak peruwianka), które skierowane są do tyłu. Jedynie na pyszczku jej futerko jest krótsze, co przypomina nieco grzywę lwa, ponieważ na policzkach są one już dłuższe. Świnka morska tej rasy jest dosyć wymagająca, ponieważ codziennie należy ją czesać.

fot. Sheltie/Adobe Stock, Irina

Moher

Świnkę morską tej rasy cechuje grube, gęste, kręcone futro. Z tego powodu zwierzątko źle znosi wysokie temperatury. Jej wygląd może przypominać owce merynosy.

Merino

Świnka morska tej rasy posiada charakterystyczna rozetkę na głowie, a jej futerko jest wyjątkowo gęste. Jest krzyżówką ras texel i coronet. Wymaga regularnego czesania.

fot. Świnka morska Merino/Adobe Stock, Светлана Винокурова

Rex

Świnka morska tej rasy ma włosy sterczące do góry, gładkie i dość krótkie. Nie wymaga szczególnej pielęgnacji (poza standardową opieką nad tym gryzoniem).

Abisyńska

Świnka morska abisyńska znana także jako świnka morska rozetka (za sprawą charakterystycznych rozetek) - to rasa, która cieszy się dużą popularnością. Powinna mieć przynajmniej 8 rozetek na całym ciele. Jej włoski sterczą do góry i są szorstkie, a zwierzak sprawia wrażenie, jakby dopiero się obudził i był rozczochrany. Świnka morska abisyńska lubi mieć towarzystwo, więc warto przygarnąć od razu dwa gryzonie.

fot. Świnka morska abisyńska/Adobe Stock, svehlik

Teddy

Ma gładkie włosy, szeroko rozstawione łapki i zaokrągloną głowę. Ma także oklapnięte uszy, co od razu pozwala stwierdzić, że jest to właśnie świnka morska rasy teddy. Z tego powodu uszy warto regularnie sprawdzać, czy nie zalega w nich woskowina i w razie potrzeby wyczyścić je. Jest puszysta i z wyglądu nieco przypomina... maskotkę. Wystarczy wyczesać ją raz w tygodniu, by zebrać luźne włosy.

American

To świnka morska gładkowłosa, jej włoski dorastają do około 18 mm długości. American to stara i jedna z bardziej znanych ras świnek morskich.

fot. Świnka morska American/Adobe Stock, Ross

Podobnie jak nagie koty, tak samo bezwłose rasy świnek morskich, mają wielu zwolenników. Oto 2 najpopularniejsze bezwłose rasy kawii domowej:

Baldwin

Rasą świnek morskich, która nie posiada futra, jest baldwin. W przeciwieństwie jednak do rasy skinny, baldwin rodzi się pokryta włosami, natomiast traci je do 2 miesięcy po narodzinach. Jej skóra może pokrywać się krostkami i mieć wiszące fałdy, w dotyku powinna być ciepła. Świnka morska rasy baldwin ma szybką przemianę materii, z tego powodu może też jeść więcej. Decydując się na jej zakup, warto wziąć pod uwagę częstszą wymianę ściółki.

Skinny

Świnka morska skinny to rasa, która zyskuje coraz większą popularność. Gryzonie jedynie na pyszczku posiadają niewielką ilość futra, zazwyczaj są ciemno umaszczone. Świnka morska rasy skinny powstała w wyniku mutacji genetycznej, oficjalnie rasa ta została uznana dopiero w 2004 roku.

Łysa kawia jest bardzo przyjacielska, za to delikatniejsza niż świnki ras krótkowłosych. W klatce świnki rasy skinny nie powinno być żadnych ostrych elementów, ponieważ łatwo mogłaby się zranić. Jest dosyć wrażliwa na niskie temperatury i promienie słoneczne, ponieważ jej skóry nie chroni futerko. Podobnie jak peruwianka, najbardziej aktywna jest w godzinach porannych.

fot. Świnka morska Skinny/Adobe Stock, LeeSensei

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.01.2021

Reklama

Czytaj także:

Szynszyla w domu

Szczur domowy

Chomik Roborowskiego

Chomik syryjski