Jedni je kochają, inni patrzą na nie z przymrużeniem oka – małe psy wyglądają uroczo i nie sposób się w nich nie zakochać, ale ich niewielki rozmiar wcale nie zawsze oznacza, że są łatwe i tanie w utrzymaniu. Niektóre z małych psów potrzebują więcej uwagi i aktywności niż duzi czworonożni przyjaciele. Zobacz te najpopularniejsze i sprawdź, jakie mają wymagania pielęgnacyjne.

Spis treści:

Psy małych ras są urocze – niektóre mają nawet wygląd wiecznego szczeniaka. Jedzą mniej, niż duże psy, można także przewieźć je łatwo w transporterze w razie potrzeby. Zwykle wybierane są do domu z małymi dziećmi – ze względu na małe gabaryty nie robią im krzywdy swoją masą i siłą podczas zabawy.

Jeszcze jedną, zasadniczą zaletą małych psiaków jest to, że do życia nie potrzebują wiele przestrzeni. Dlatego doskonale będą czuły się w mieszkaniu w bloku! Jeśli chcesz więc mieć psiego przyjaciela, jednak mieszkasz w bloku i obawiasz się, że czworonóg będzie się męczył - zdecyduj się na przedstawiciela małej rasy. Z reguły potrzebują mniej ruchu niż ich więksi koledzy.

Przed wyborem pupila zorientuj się dobrze co do jego potrzeb, charakteru i wymagań – wygląd to nie wszystko. Bez względu na rozmiar, każdy pies potrzebuje dużo uwagi, bezwarunkowej miłości i zajmujących go spacerów.

Potrzebujesz pieska do towarzystwa? Spraw sobie Chihuahuę! To jedna z najpopularniejszych ras psów domowych, która pochodzi z Meksyku. To niewielkich rozmiarów pupil o zabawowym charakterze. Jego dużą zaletą jest to, że rzadko zapadają na powszechne u psów choroby i dożywają naprawde sędziwego wieku.

Wielkość i waga chihuahuy

Występuje w dwóch podstawowych odmianach: długowłosej i krótkowłosej. Chihuahua mierzy zaledwie 25 cm i waży od 500 do 3000 g, dlatego należy się z nim ostrożnie obchodzić. Charakterystyczną cechą tej rasy jest jabłkowata głowa z niezarośniętym ciemiączkiem.

Chihuahua: charakter

Mimo że wygląda bardzo niepozornie, jest dość temperamentny (zdaniem niektórych nawet nadpobudliwy), zuchwały (w końcu to potomek psów znanych jako Techichi, żyjących na dworach azteckich władców) i wścibski. Bardzo szybko przywiązuje się do swego pana i uwielbia być przez niego rozpieszczany, ale niestety źle znosi towarzystwo obcych.

Chihuahua: zdrowie i pielęgnacja

Warto być świadomym, że pieski mają genetyczne skłonności do anomalii neurologicznych jak i anatomicznych (zwichnięcie rzepki), dlatego właściciel powinien często wychodzić z nimi na spacery.

fot. Małe rasy psów: chihuahua/Adobe Stock, Rattanachat

Jeśli chcesz mieć pupila, który pokocha cię od pierwszego wejrzenia, nie niszczy nic w mieszkaniu, jest tani w utrzymaniu i nieskomplikowany w pielęgnacji, zdecyduj się na china japońskiego. To rasa psów domowych, która pochodzi z Korei, choć niektóre źródła donoszą, że z Japonii.

Chin japoński: wielkość i waga

​Piesek ma od 25 do 28 cm wysokości i waży od 3 do 4 kg.Jego cechą charakterystyczną jest uśmiechnięty pyszczek, który nieco przypomina ludzką twarz. Ma białe umaszczenie z czarnymi lub czerwonymi łatami. To jedna z ras psów z włosem – jego ciało, z wyjątkiem głowy, pokryte jest obfitym owłosieniem, które niestety wszędzie gubi.

Charakter chinów japońskich

Chin wymaga troski i uczucia, ale nie należy go przesadnie rozpieszczać, bo może stać się zarozumiały. Chin japoński jest żywiołowy, towarzyski i psotny, uwielbia harce w domu i na świeżym powietrzu, dlatego należy do ras psów idealnych dla dzieci.

fot. Małe rasy psów: chin japoński/Adobe Stock, Dogs

Szukasz psa, który będzie ci naprawdę oddany? Kup mopsa! To jedna z najpopularniejszych ras psów w Polsce. Kraj pochodzenia tych niezwykle inteligentnych, zrównoważonych i uczuciowych czworonogów to Chiny. Pojawiły się w Europie prawdopodobnie dzięki Portugalczykom i Holendrom. W XVII wieku dotarły do Anglii, w której zwany jest „pug” (od łacińskiego słowa pugnus – pięść).

Wielkość i waga mopsa

Mops należy do rasy psów małych, bowiem osiąga wysokość do 35 cm i waży od 6 do 8 kg. Wyróżnia go duża głowa, pomarszczony pysk, małe, delikatne uszy, kwadratowa, krępa budowa i oczywiście kołyszący chód.

Charakter mopsa

Mopsy to psy bardzo towarzyskie, wesołe, wrażliwe, opanowane i przyjaźnie nastawione wobec ludzi, dlatego uznaje się je za jedną z ras psów wymarzonych dla dzieci. Obdarzone są bardzo dobrą pamięcią - nawet po wielu latach potrafią rozpoznać osobę, z którymi kiedyś, choćby przez chwilę, miały do czynienia.

Zdrowie mopsa

Tym, którzy chcieliby spędzać aktywnie czas ze swoim czworonogiem, odradzamy zakup mopsa, bowiem nie jest on typem sportowca – przez brachycefaliczną budowę pyska szybko brakuje mu tchu.

fot. Małe rasy psów: mops/Adobe Stock, nuraann

Jeśli marzy ci się piesek o wyglądzie słodkiej, pluszowej kulki to ta rasa będzie ucieleśnieniem twoich pragnień. Ten pochodzący z Wysp Kanaryjskich pupil już około XIV wieku był ulubieńcem dam salonowych w Europie i Ameryce Północnej. Zresztą sama jego nazwa "Bichon" oznacza po francusku pieska salonowego.

Wielkość i waga rasy bichon frise

Jego maksymalna wysokość to 30 cm przy masie ciała 5-6 kg.

Bichon frise: charakter

Bichon firse to piesek, który jest bardzo wrażliwy, czuły i wesoły. Uwielbia przytulać się do swojego właściciela, szybko się do niego przywiązuje i tęskni za nim, gdy zostaje sam w domu. Jest łagodny w kontaktach z obcymi ludźmi, zwykle przyjaźnie wita gości, choć może być także humorzasty.

Lubi spędzać czas na zabawach i spacerach, szybko się uczy i jest inteligentny. Można trenować z nim agility. Bez problemu dogaduje się z innymi zwierzętami. Jest jednak bardzo delikatny i trzeba uważać, aby inny czworonóg (w tym kot) nie zrobił mu krzywdy.

Zdrowie i pielęgnacja rasy bichon frise

Jego długa, kręcona sierść, przypominająca puch, wymaga czesania 2-3 razy w tygodniu, raz na miesiąc kąpieli oraz raz na 2-3 miesiące strzyżenia.

Warto także wiedzieć, że rasa ta ma duże skłonności do przytykania kanalików łzowych. Żółte ślady po łzach na sierści pod oczami trzeba wycierać specjalnymi płynami. Oprócz tego czasami pieski tej rasy cierpią na alergie.

fot. Małe psy: bichon frise/Adobe Stock, Eudyptula

Jedna z teorii jego pochodzenia brzmi, że pochodzi on z krzyżówki nagiego psa meksykańskiego z chihuahuą. Co ciekawe w jednym miocie grzywaczy rodzą się zarówno pieski owłosione, jak i nagie.

Wielkość i waga grzywacza chińskiego

Osiąga wzrost do 33 cm przy wadze maksymalnej 5,5 kilogramów. Jego oczywistą cechą charakterystyczną jest długa grzywa, która sprawia, że pies przypomina nieco małego kucyka. Poza grzywą mogą posiadać włosy na reszcie ciała lub ich nie mieć.

Charakter grzywaczy chińskich

Choć ma dość ekscentryczny wygląd, to z usposobienia jest zwyczajnym psiakiem z mnóstwem zalet. Jest łagodny, zrównoważony i zawsze chętny do zabawy (można go nauczyć wielu sztuczek). Lubi spacery, ale nie wymaga wiele ruchu. Bardzo przywiązuje się do swojego właściciela i lubi okazywać mu swoje czułości.

Dobrze czuje się w towarzystwie dzieci i jest dla nich łagodny. Z rezerwą jednak podchodzi do obcych ludzi, przez co sprawia wrażenie wyniosłego. Niektórzy narzekają, że jest zbyt szczekliwy – musi o wszystkim informować swojego właściciela.

Grzywacz chiński: zdrowie i pielęgnacja

Zakup tego psa to spory wydatek, ale jego codzienne utrzymanie nie jest bardzo drogie. Jego pielęgnacja polega na przemywaniu nagiej skóry i nawilżaniu specjalną odżywką. Niestety latem trzeba smarować go filtrami UV, aby nie został poparzony przez słońce. Zimą zaś trzeba zapewnić mu ciepłe ubranko, by nie marzł.

fot. Małe pieski do domu: grzywacz chiński/Adobe Stock, katamount

To jedna z najstarszych ras do towarzystwa i w ogóle jedna z najstarszych ras psów małych na świecie. Pierwotnie wyhodowany jako mały piesek używany przez klasę niższą do polowań na gryzonie, później dopiero pokochany przez arystokrację jako piesek salonowy. Jednocześnie jest jedną z najbardziej uroczych ras psich, potrafi rozczulić nawet osobę, która nie przepada za psami.

Wielkość i waga maltańczyka

Maltańczyk to mały piesek, który mierzy do 25 cm i waży 2-4 kg. Występuje tylko w kolorze białym – choć dopuszcza się także odcień kości słoniowej. Jego wizytówką jest długa (do 22 cm), jedwabista sierść, która wymaga regularnej pielęgnacji.

Maltańczyk: charakter

Maltańczyk to piesek o radosnym, pogodnym usposobieniu, który bardzo lubi towarzystwo człowieka. Uwielbia leżeć na kolanach i spać w łóżku swoich właścicieli. Jest też bardzo wrażliwy, źle znosi, gdy ktoś podnosi na niego głos. Chętny do zabawy i nauki (łatwo uczy się różnych sztuczek). Lubi długie spacery, ale jeśli właściciel nie ma na to czasu, wystarczy jak pobiega za piłką w domu. Dobrze reaguje na dzieci, ale trzeba uważać, by one nie zrobiły mu krzywdy, bo jest bardzo delikatny.

Zdrowie i pielęgnacja maltańczyka

Prawdziwym wyzwaniem dla właściciela maltańczyka jest pielęgnacja jego sierści. Trzeba ją regularnie czesać, papilotować i kąpać. Jeśli jednak nie będziemy pieska wystawiać, można go strzyc, przez co cała pielęgnacja będzie ułatwiona, a pies będzie miał większą swobodę ruchu.

Warto także dodać na koniec, że maltańczyk to pies długowieczny (żyje 15-20 lat), i co niezwykle istotne, nieobciążony chorobami genetycznymi.

fot. Małe pieski do 8 kg: maltańczyk/Adobe Stock, CG Art Designs

Jeśli marzy ci się przyjacielski pies o pięknym, unikatowym wyglądzie – wybierz Papillona o uszach przypominających rozpostarte skrzydła motyla. Pierwotnie te psy miały uszy obwisłe (rasa ta o nazwie phalene istnieje do dziś). Na skutek krzyżowań z małymi szpicami pojawiły się jednak osobniki o uszach stojących, nadających im charakterystyczny wygląd.

Wielkość i waga rasy papillon

Pieski te osiągają wysokość do 28 cm przy wadze 2,5-5 kilogramów.

Papillon: charakter

Papillon jest bardzo czujny i pewny siebie. Lubi zabawę i spacery. Ma się wrażenie, że nie może spokojnie usiedzieć w jednym miejscu. Jego ciekawska natura sprawia, że jest w centrum życia rodzinnego. Jest bardzo uczuciowy (często domaga się pieszczot) i mocno przywiązuje się do swojego właściciela (bywa też wobec niego zaborczy).

Dobrze toleruje inne zwierzęta w domu i jest łagodny dla dzieci. W stosunku do obcych psów spotkanych na spacerze potrafi być jednak zadziorny.

Zdrowie i pielęgnacja

Generalnie jest odporny i zdrowy. Zachowuje swoją dobrą kondycję do późnej starości. Jego sierść, choć długa, nie wymaga skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy czesać go 1-2 razy w tygodniu i w razie konieczności kąpać w szamponie przeznaczonym dla psów z długą sierścią.

fot. Małe rasy psów: papillon/Adobe Stock, Piotr

Jeśli szukasz psa do towarzystwa o słodkim wyglądzie i miłym usposobieniu, rozważ zakup szpica miniaturowego. W tym małym piesku drzemie naprawdę wielki duch! Szpic miniaturowy pochodzi z terenów północnych Niemiec, gdzie był już widziany w XVI w. Był wówczas znacznie większy i mniej elegancki.

Dzisiejszy wygląd rasy zawdzięczamy hodowcom angielskim, którzy przyczynili się do jej miniaturyzacji i stworzyli ze szpiców miniaturowych, nazwanych przez nich pomeranianami (obie nazwy są uznane), wytworne pieski do towarzystwa.

Wielkość i waga szpica miniaturowego

Dorosłe psy mierzą zaledwie 18-22 cm przy wadze 1,5-3 kg.

Szpic miniaturowy: charakter

Szpic miniaturowy ma radosne, żywiołowe usposobienie. Jest ruchliwy, ciekawski, wszędobylski, obdarzony dużym temperamentem i olbrzymią odwagą. Stale potrzebuje kontaktu z człowiekiem. Źle znosi samotność. Jest przyjacielski wobec wszystkich domowników – nikogo nie faworyzuje.

Nieufny wobec obcych, niechętnie nawiązuje nowe znajomości. Przy tym bardzo czujny, usłyszy każdy szmer i da znać o tym właścicielowi. Niestety sprawia przez to wrażenie psa hałaśliwego.

Zdrowie i pielęgnacja szpica miniaturowego

Atutem tej rasy jest dobre zdrowie i długowieczność. Jedynie na co trzeba uważać, to jego wrażliwość na upały i ostre słońce. W letnie, gorące dni najlepiej zapewnić mu legowisko w cieniu. Jego puszysta sierść nie jest trudna w utrzymaniu – wystarczy raz na tydzień ją dokładnie przeczesywać.

fot. Małe pieski: szpic miniaturowy/Adobe Stock, otsphoto

Tego psa chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Yorkshire terrier to jeden z najpopularniejszych obecnie piesków do towarzystwa. Co ciekawe, nie może się on poszczycić dobrym pochodzeniem – pojawił się w połowie XIX w. w wyniku krzyżówek różnych terierów angielskich, szkockich i innych, jako mały sprawny szczurołap, trzymany przez angielski proletariat.

Wielkość i waga rasy yorkshire terrier

Obecnie jest znacznie mniejszy niż był pierwotnie (mierzy 18-23 cm i waży 1,5-3 kg) i zachwyca swoim eleganckim wyglądem.

Yorkshire terrier: charakter

To pies o bardzo dużym temperamencie, który potrafi szybko wejść właścicielowi na głowę (jeśli ten mu na to pozwoli oczywiście). Bardzo dobrze czuje się na kanapie lub kolanach właściciela, z którym jest bezgranicznie związany.

Nie potrzebuje długich spacerów, ale zabawa w parku sprawia mu przyjemność. W najmniej oczekiwanym momencie potrafi sobie jednak przypomnieć o swoich myśliwskich korzeniach i zaatakować nawet dużo większe od niego zwierzęta.

Zdrowie i pielęgnacja rasy yorkshire terrier

Yorki to z reguły psy długowieczne (żyją do 16 lat), niektóre osobniki tej rasy mogą mieć jednak skłonność do schorzeń oczu, tchawicy i zwichnięcia rzepki. Ich sierść powinna być codziennie przeczesywana.

fot. Domowe pieski: yorkshire terrier/Adobe Stock, otsphoto

To rasa dobra dla osób mało aktywnych i seniorów. Legenda mówi, że pochodzi od lwa, po którym odziedziczył swoje główne cechy charakteru: odwagę, zrównoważenie, waleczność oraz umiejętność postawienia na swoim.

Wielkość i waga pekińczyków

Pieski te osiągają wzrost około 20 cm i są przy tym dość masywne, bo ważą do 5,4 kg. Są niewielkie i mają charakterystyczny pyszczek, lekko spłaszczony. Niestety, powoduje on problemy z oddychaniem i jest przyczyną częstych schorzeń górnych dróg oddechowych u tej rasy.

Charakter pekińczyków

Czworonogi te są bardzo przywiązane do swojego właściciela. Nie wymagają jednak jego ciągłej uwagi. Nie mają też dużego zapotrzebowania na ruch, więc nie trzeba z nimi wychodzić na długie spacery. Ich zaletą jest też to, że nie są szczekliwe, co rzadko się zdarza w przypadku psów o małych gabarytach.

Pekińczyk: zdrowie i pielęgnacja

Gruba sierść pekińczyków wymaga starannej pielęgnacji – najlepiej codziennego szczotkowania. Niestety pieski te zazwyczaj nie są długowieczne.

Genetycznie obciążone są wieloma chorobami: wypadanie gałki ocznej, owrzodzenie rogówki, wodogłowie, problemy z porodem, choroby serca, trudności z oddychaniem czy rozszczep podniebienia.

fot. Małe rasy psów: pekińczyk/Adobe Stock, Andrey

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.02.2017 r.

