Na ich temat powstało wiele krzywdzących stereotypów. Nie jest prawdą, że koty nie reagują na własne imię ani nie przywiązują się do właścicieli. Chociaż zdarzają się osobniki o dość zdystansowanej osobowości, jest też wiele kotów-pieszczochów i wiernych towarzyszy. Pamiętaj jednak, że każdego kociaka da się wyszkolić tylko połowicznie ;-) Jeśli nauczysz go, że nie wolno drapać mebli, prawdopodobnie zapamięta tylko, że ludzie nie lubią patrzeć, gdy on drapie.

O kocim charakterze można napisać całą encyklopedię, przejdźmy więc do konkretów. Jakie są najpopularniejsze rasy kotów w Polsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

V miejsce: Maine coon

Maine coony to jedne z największych kotów domowych. Są bardzo inteligentne i żywiołowe. Przedstawiciele rasy niezwykle przywiązują się do człowieka. Kociaki są ugodowe i łagodne, mimo że ich wygląd wcale na to nie wskazuje. Często zachowują się niemal jak psy - są lojalne oraz cierpliwe, uwielbiają zabawy z dziećmi. Niektóre maine coony nawet... aportują!

