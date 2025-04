6 z 12

Rasy dużych psów: mastiff angielski

Mastiff angielski to silny, muskularny pies, mierzący 68,5-81,5 kg. Przedstawiciele tej rasy należą do największych psów na świecie. Obecnie rekord wśród mastiffów angielskich należy do psa o imieniu Hercules, który waży 128 kg, a obwód jego szyi wynosi 96,5 cm. Według Księgi Rekordów Guinnessa najcięższy mastiff to Aicama Zorba of La-Susa z Londynu, który ważył 155 kg. Pies zmarł w 1992 roku, osiągając wiek 11 lat.

Mastiff angielski wygląda groźnie, ale w rzeczywistości to doskonały towarzysz domu. Uwielbia dzieci, jest czuły i opiekuńczy wobec wszystkich domowników, łatwo się przywiązuje. W stosunku do nieznajomych bywa nieufny, a kiedy poczuje się zagrożony, może zaatakować - najczęściej w obronie rodziny.

