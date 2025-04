W schroniskach pełno jest zwierząt, które czekają na kochający dom. Ostatnio nawet pisałyśmy m.in. o trójłapkiej Kimczi, która poszukuje ludzkiej rodziny. Niektóre z tego typu historii kończą się happy endem. Tak też było tym razem. Ten psiak znalazł kochającą panią. Gdy ta wypełniała papiery adopcyjne, dał wyraz swoim emocjom. Sam zobacz to nagranie.

Kobieta podpisuje papiery adopcyjne. Radość psa ciśnie łzy do oczu

Schronisko dla zwierząt z Florydy udostępniło post, w którym pokazało, jak jeden z podopiecznych cieszy się na myśl o tym, że już niedługo zostanie zabrany do domu przez swoją nową panią. Gdy kobieta podpisywała papiery adopcyjne, psiak nie mógł doczekać się momentu, w którym będzie mógł opuścić schronisko u jej boku.

Luna czeka, aż jej nowa mama skończy wypełniać papiery adopcyjne – możemy przeczytać w poście na Instagramie.

Na nagraniu widzimy psiaka, który stoi na dwóch tylnych łapach, a przednimi opiera się o krzesło swojej pani. Z zadowoleniem macha ogonkiem, szczęśliwy, że znalazł nowy dom. Z wdzięcznością patrzy na kobietę, jednocześnie nie mogąc doczekać się wyjścia z nią do domu. Sam zobacz tę cudowną scenę.

Reakcja psa na adopcję. Internauci są poruszeni

Nie da się ukryć, że to nagranie ciśnie łzy do oczu. Wszyscy jesteśmy wzruszeni, bo wiemy, że każdy psiak ze schroniska zasługuje na ciepły dom i kochającą rodzinę. To cudowne, że Lunie się to udało. Internauci nie mogą wyjść z zachwytu.

- Ona mówi: Tylko nie wychodź beze mnie. - To wywołało u mnie wielki uśmiech. - Dziękuję za uratowanie jej – piszą komentujący.

W schroniskach wciąż czekają na nas czworonogi, które potrzebują naszej pomocy. I ty możesz przyczynić się do polepszenia ich losu.

Źródło: Instagram.com, wcasfl

Czytaj także:

