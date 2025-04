Niektóre zwierzaki bywają sprytniejsze, niż wydaje się ich opiekunom. Ten mały cwaniak przechytrzył wszystkich. Żadne bariery nie były mu straszne, gdy próbował uwolnić się z psiego przedszkola. Takich zdolności kaskaderskich nie powstydziłby się sam Tom Cruise, który zachwycał nas swoimi umiejętnościami w „Mission Impossible”. Tylko zobacz to nagranie.

Reklama

Pupil zwiał z psiedszkola

PUPS Pet Club to placówka dzienna do opieki nad psami – takie psie przedszkole. To właśnie na jego tiktokowym profilu pojawiło się nagranie jednego z jej podopiecznych. Ten mały urwis napsuł nieco krwi swoim opiekunom i pracownikom psiedszkola, ale też… rozbawił internautów do łez. A my zupełnie się im nie dziwimy.

Charlie, bo tak ma na imię czworonożny bohater tej opowieści, spędzał czas w przedszkolu z psimi przyjaciółmi. W pewnym momencie usłyszał głosy swoich opiekunów, którzy przyjechali zabrać go do domu. Nie zamierzał jednak poczekać, aż po niego wejdą. Od razu ruszył w kierunku wyjścia, zachowując się przy tym jak kaskader z najlepszych filmów akcji. A ci mogli zobaczyć jego reakcję na przedszkolnym monitoringu.

Zdolności kaskaderskie tego psiaka zachwyciły internautów

Sala w psim przedszkolu była odpowiednio zabezpieczona. Charlie poradził sobie jednak ze wszystkimi barierami, żeby tylko jak najszybciej wydostać się z sali i znaleźć w ramionach ukochanych opiekunów. A wszystko nagrały kamery umieszczone w placówce.

Sam zobacz, jak wyglądał ten przezabawny moment. Inne psiaki wyraźnie zazdroszczą Charliemu umiejętności i też chętnie uwolniłyby się z przedszkola.

Internauci są zachwyceni psim kaskaderem. W komentarzach pod nagraniem nie mogą wyjść z podziwu nad jego sprytem i umiejętnościami.

- Charlie prowadzi rewolucję, a ja mam popcorn. - Muszę to zobaczyć z piosenką z „Mission Impossible”. - „Potrzymaj mi kość” – żartują internauci.

My też jesteśmy pod wrażeniem tego łobuza, choć jego rodzicom zapewne nie było do śmiechu w tej sytuacji.

Źródło: thedodo.com/TikTok.com, @pupspetclub

Reklama

Czytaj także:

Ten łobuziak wywinął babci niezłego psikusa. I tak rozbawił całą rodzinę do łez

Był ułożonym, miejskim pieskiem. Gdy pojechał na wakacje do dziadków, wszystko się zmieniło

Psiak z ludzką twarzą. Ten pudelek wygląda jak człowiek