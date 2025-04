Ptasie mleczko to czekoladki uwielbiane przez wielu z nas. Ich nazwa nie wzięła się jednak znikąd. W rzeczywistości ptasie mleczko to zjawisko doskonale znane w świecie przyrody. Okazuje się bowiem, że ptaki faktycznie posługują się owym mleczkiem, aby wykarmić swoje młode. Jak dokładnie to przebiega i czym naprawdę jest ptasie mleczko? Wyjaśniamy.

Ptasie mleczko u ptaków – co to takiego?

Ptasie mleczko można inaczej nazwać mlekiem matki, a nawet obojga rodziców. U niektórych ptaków przedłużeniem przełyku są wole, a w nich tuż przed pojawieniem się pociech na świecie produkowany jest pokarm. Nabłonek wola wypełnia się bowiem tłuszczem, a następnie złuszcza się i tworzy ptasie mleczko. Gdy już skrzydlate maluchy przyjdą na świat, rodzice są w stanie przy jego pomocy wykarmić swoje pociechy.

Ten fizjologiczny atut nie tylko zapewnia jedzenie pisklakom. Daje też ich rodzicom komfort, ponieważ ci nie muszą od razu po wykluciu szukać pokarmu dla swoich maluchów. Niezależnie zatem od tego, gdzie się znajdują, mogą spać spokojnie, ciesząc się obecnością pisklaczków.

Co ciekawe, ptasie mleczko składem przypomina nieco mleko, które znajduje się w naszych lodówkach. Posiada bowiem sporo białka, a nawet lipidów wchodzących z reguły w skład tłuszczu mlekowego.

Jakie ptaki karmią małe ptasim mleczkiem?

Nie wszystkie ptaki jednak produkują ptasie mleczko. Jest tylko grupa skrzydlatych zwierzaków, która ma skłonność do karmienia w ten sposób swoich dzieciaków. Dokładnie należą do niej:

flamingi,

gołębie

pingwiny cesarskie.

Warto wspomnieć, że w przypadku pingwinów ptasie mleczko nie wydziela się w wolu, tylko w przełyku. Wśród tych ptaków też tylko samce mogą produkować pokarm, co jest ciekawe o tyle, że to jeden z niewielu przykładów w świecie zwierząt, kiedy to tata karmi młode.

Musimy przyznać, że to bardzo ciekawe. A czy ty wiedziałeś, czym tak naprawdę jest ptasie mleczko?

