Zwierzęta żyjące na wolności są zazwyczaj nieufne wobec człowieka. Jednak ta ptasia mama zaskoczyła wszystkich. Miejsce, w jakim uwiła sobie gniazdo, sprawia, że nawet pracownicy zoo są zaskoczeni jej wyborem.

Jak poinformowała stacja TVN, do nietypowego odkrycia doszło na plantacji tulipanów w Łęce pod Łęczycą (woj. łódzkie). Podczas przygotowań do wiosennych prac w gospodarstwie pan Kazimierz zauważył, że pod maską ciągnika sikorka nie tylko uwiła sobie gniazdo, ale i złożyła jajka. O niecodziennym „znalezisku” poinformował swoją żonę Jadwigę. To jednak nie koniec niespodzianek.

Sikorki zazwyczaj są dość nieufne i uciekają, gdy w pobliżu pojawi się człowiek. Okazuje się, że ta ptasia mama nic sobie nie robi z obecności gospodarzy. Spokojnie siedzi w gnieździe i wysiaduje jajka, nawet gdy klapa ciągnika zostanie podniesiona.

Nie ulega wątpliwości, że sikorka upodobała sobie bardzo nietypowe miejsce na założenie gniazda i odchowanie młodych. Zaskoczyła tym nie tylko właścicieli ciągnika, ale także eksperta z łódzkiego zoo.