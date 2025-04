Te gatunki możesz spotkać zimą: zobacz, jakie ptaki zimują w Polsce?

Jakie ptaki zimują w Polsce? To nie tylko wróble i sikorki. Istnieje mnóstwo dużych i małych gatunków, które nie lecą do ciepłych krajów przed zimą. Są też ptaki, które przylatują do nas zimą z miejsc, w których w tych miesiącach jest im za zimno. Niektóre z nich możesz spotkać w swoim karmniku.