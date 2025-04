Dobroć ludzka nie zna granic. Jeżeli ktoś ma w sobie ogromne pokłady empatii, nie przejdzie obojętnie obok potrzebującego zwierzęcia. Nawet jeśli będzie go to kosztować sporo pracy. Ta starsza pani postanowiła wykorzystać swoje wyjątkowe umiejętności, aby wesprzeć psiaki ze schroniska. To, co dla nich zrobiła, chwyta za serce.

89-letnia kobieta została bohaterką psiaków

Niektórzy ludzie są niesamowici, a tę kobietę można nazwać prawdziwą bohaterką. Zdecydowała się bowiem wykorzystać swoje hobby do pomocy potrzebującym zwierzakom. Dzięki niej samotne psiaki ze schroniska mogły cieszyć się w miarę ciepłą zimą, co byłoby trudne, gdyby nie wielkie serce seniorki.

Portal dobrewiadomosci.net.pl informuje, że pani Maisie Green ma 89 lat, ale nie przeszkadzało jej to w dokonaniu wielkiego czynu. Własnoręcznie przygotowała na drutach ponad 450 ubranek i kocyków dla potrzebujących psiaków ze schroniska Dogs Trust. Jak sama mówi, jest to jej hobby, którym zajmuje się podczas oglądania telewizji. Postanowiła zatem połączyć przyjemne z pożytecznym i zrobić coś cudownego.

Sam zobacz, jak wyglądał jej niezwykły wyczyn.

Zrobiła na drutach 450 ubranek i koców dla psów

Praca, którą kobieta musiała włożyć w swoje dzieło, zasługuje na docenienie. Ale jeszcze większy zachwyt wzbudza ogromne serce tej pani. Mało kto zdobyłby się na tak cudowny gest. Nic więc dziwnego, że internauci doceniają poświęcenie kobiety.

- Cóż za niesamowita kobieta. - Genialnie dobra robota. - Maisie, jesteś prawdziwą przyjaciółką i bohaterką – piszą komentujący.

Niektórzy nawet chcą kupić dzieła pani Green i zupełnie im się nie dziwimy. My też uważamy, że seniorka jest prawdziwą psią bohaterką. Należą jej się wielkie brawa i podziękowania.

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl/Instagram.com, dogstrust

