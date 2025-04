To nie sierść ani włosy psa powodują reakcje alergiczne, ale określone białka zawarte w naskórku i ślinie zwierzęcia. Skóra psa złuszcza się i odpada wraz z sierścią, stąd błędne przekonanie, że to właśnie ona powoduje alergie.

Reklama

Dlaczego więc pokutuje przekonanie, że psy, które mają włosy, nie uczulają, a te, które mają sierść – tak? Odpowiedź jest prosta: bo mniej linieją. Im mniej zrzuconej sierści po domu, tym mniej uczulających alergenów w powietrzu.

Czy psy z włosami rzeczywiście nie uczulają?

Należy podkreślić, że nie istnieje rasa, która byłaby całkowicie hipoalergiczna. Co więcej, badania naukowe nie potwierdziły do tej pory tego, że niektóre rasy mają mniejszą ilość alergenów. Jedyne co zostało poparte dowodami naukowymi to to, że więcej alergenów przenoszą samce oraz psy z problemami skórnymi (nasilonym łojotokiem). Co ciekawe w obrębie jednej rasy – jeden pies może być bardziej uczulający od drugiego.

Psy nie należą wcale do zwierząt domowych, które najczęściej uczulają ludzi. Znacznie częściej występują alergie np. na koty, świnki morskie i inne gryzonie.

Psy z włosami dobre dla alergików!

W świetle tych ustaleń warto zatem wybierać psy, które po prostu gubią najmniej sierści. Stąd dobrym rozwiązaniem są rasy z włosami. Decydując się jednak na takiego psa, mając w domu alergika, należy pamiętać o tym, żeby:

regularnie sprzątać legowisko pupila;

stale dbać o jego sierść (kąpać, czesać/strzyc);

często odkurzać mieszkanie – nie pomijając powierzchni typu: kanapy, fotele, zasłony itp.;

myć ręce po każdym kontakcie z psem.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o psach z włosami? Wykorzystaj Aros kod rabatowy i zamów poradniki.

Większość ras z włosami, to psy, które wymagają pracochłonnej pielęgnacji. Ich włosy jak u człowieka cały czas rosną. Im dłuższe, tym więcej czasu pochłania ich wyczesywanie i mycie. Zadbane psy prezentują się jednak znakomicie! Zobaczcie sami w naszej galerii.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.07.2018 r.

Reklama

Przeczytaj więcej o psach i opiece nad nimi:

Jakie psy są uznawane za najgroźniejsze?

Najlepsze rasy psów dla dzieci

12 najpopularniejszych imion dla psów