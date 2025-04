Wiele z nas marzy o psiaku, ale nie może sobie pozwolić na rasy, które tracą dużo sierści i to wcale nie ze względu na konieczność częstego odkurzania. Problematyczna bywa skłonność do alergii któregoś z domowników. Nie ma co kryć, że przy wielu rasach codzienność alergika przypomina piekło. Sierść w mieszkaniu oznacza wtedy ciągłe kichanie, zaczerwienione oczy, a nawet duszności. Istnieją jednak rasy, które tracą tak niewiele sierści, że można przy nich niemal zapomnieć o częstym odkurzaniu i alergii. Te psiaki nie linieją!

1. Bichon Frise

Czy nie jest słodki!? Bichon Frise to jedna z ras najchętniej wybieranych przez alergików. Włosy psiaka należy podcinać. Trzeba je szczotkować 2 razy w tygodniu. Bichon raz na miesiąc wymaga gruntownej kąpieli. W przeciwnym przypadku, zamiast puszystej białej kulki, piesek może zamienić się w... ogromny kołtun!

2. West Highland Terrier

Westie to jeden z najbardziej wesołych psów. Nie linieje, dlatego podstawą jego pielęgnacji jest szczotkowanie. Zaleca się, aby poświęcać na nie mniej więcej kwadrans w ciągu dnia.

3. Chart afgański

Jedwabista sierść charta afgańskiego przypomina do złudzenia ludzkie włosy. To zresztą nie przypadek, że dawno temu używano jej do wyrobu eleganckich, delikatnych szali! Rasa odpowiednia dla alergików, ale dość trudna do wychowania. Charty afgańskie lubią dominować nad człowiekiem.

4. Irlandzki spaniel dowodny

Ten spaniel nieco przypomina pudla, ale jest od niego o wiele wyższy. Sierść formuje się w urocze loki. Irlandzki spaniel jest odważny, ale przy tym nie bywa agresywny. Uwielbia pływać. Nie linieje, więc alergicy bez obaw mogą przebywać w jego towarzystwie.

5. Maltańczyk

Śliczne maltańczyki wyglądają niemal jak zabawki. To jedna z najczęściej wybieranych ras do towarzystwa. Psiaki są posłuszne i bardzo szybko się uczą. Nie cierpią samotności, dlatego podczas dłuższej nieobecności właściciela, mogą nieźle napsocić. Lubią dzieci i... koty!

