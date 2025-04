1 z 4

Mops

Pomimo smutnego wyrazu pyszczka, mops wcale nie jest negatywnie nastawiony do życia. To wesoły i towarzyski pies, który niemal nigdy nie reaguje agresywnie. Zawsze wybiera jedną osobę, którą obdarza wyjątkowym uczuciem. Nie znaczy to jednak, że nie będzie bardzo przywiązany do wszystkich domowników. Nie lubi samotności, ale na co dzień jest łagodny i cierpliwy. Należy pamiętać o tym, że mopsy są bardzo wrażliwe - nawet lekko podniesiony ton może zranić je do głębi i spowodować, że poczują się bardzo urażone.

Zawsze wygląda, jakby się uśmiechał - oto samojed!