Zwierzęta są ogromną odpowiedzialnością i każdy, kto się na nie decyduje, powinien się z tym liczyć. Niestety bezdusznych ludzi nie brakuje. Gdy tylko coś im nie pasuje, pozbywają się zwierzaka. Również wtedy są dwa sposoby zrzeknięcia się pupila. Ci, którzy mają resztki empatii, oddają je do schroniska. Inni bezdusznie porzucają je na pastwę losu i właśnie to przytrafiło się temu szczeniakowi.

Na facebookowym profilu Fundacja dla Szczeniąt Judyta pojawił się rozrywający serce filmik. Widzimy na nim psie dziecko w dramatycznym stanie. Szczeniak został znaleziony przez wolontariuszy w lesie, gdzie został porzucony na pastwę losu. W dodatku w opłakanym stanie.

Sam zobacz, jak wyglądał moment znalezienia szczeniaczka.

Psiak ma powyginane, patologicznie zakrzywione łapki. Ból towarzyszy mu przy każdym kroku. W dodatku łapki są poobdzierane. Psiak niemiłosiernie cierpi, a to dopiero początek jego życia. Życia, o które warto walczyć.