Czasami nie trzeba wiele, aby odmienić los potrzebującego zwierzęcia, ale zdarzają się też sytuacje jak ta, gdy leczenie czworonoga jest niezwykle kosztowne. Psie dziecko potrzebuje naszej pomocy, bo inaczej zupełnie opadnie z sił i podzieli los swojego rodzeństwa, które nie przeżyło mieszkania w dramatycznych warunkach. Fundacja dla Szczeniąt Judyta pilnie prosi o wsparcie.

Na facebookowym profilu Fundacji Judyta pojawił się przejmujący post, a w nim nagranie, na którym widzimy maleńkiego szczeniaczka. Dopiero się urodził, a już przeżył ogromną traumę.