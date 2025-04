Szczeniaczki powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki, aby dorastać i wychowywać się w miłości oraz bezpieczeństwie. Niestety nie każdemu psiakowi jest to dane. Są maluchy skazane na pastwę losu i właśnie tak było w przypadku tej suni. Monia znalazła się w niebezpieczeństwie i została znaleziona w dramatycznym stanie. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili.

Psie dziecko w niebezpieczeństwie

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym koncie informację o maleńkiej suni, która została znaleziona w przerażającym stanie. Była skazana na pastwę losu i omal nie przypłaciła tego życiem.

Znaleziona na ulicy. Chuda, głodna, wystraszona. Z uwagi na jej bezpieczeństwo trafiła do domu tymczasowego – pisze przytulisko.

Nikt nie miałby serca wysyłać tego malucha do schroniska. Mimo wszystko zasługuje na lepszy los. Nie może być bowiem do końca swoich dni w domu tymczasowym. Zasługuje na to, aby znaleźć kochającą rodzinę, która zapewni jej bezpieczeństwo.

Tylko zobacz, jakie to cudowne maleństwo.

Adopcja psa - Monia została znaleziona w dramatycznym stanie

Monia została już odrobaczona, zaszczepiona i zachipowana. Jest zdrowa, doszła do siebie i czeka na kogoś dobrego, kto przygarnie ją pod swój dach. A potrzebuje tego, jak żaden inny zwierzak, ponieważ to maleńki szczeniaczek, który właśnie teraz uczy się wszystkiego – w tym zachowania czystości i chodzenia na smyczy.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygarnięciem malutkiej suni, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 509 104 718. A nawet jeśli nie jesteś w stanie zabrać jej pod swój dach, nadal możesz jej pomóc. Wystarczy udostępnić post na jej temat, aby zobaczyło go jak najwięcej osób. Wtedy Monia szybciej znajdzie kochający domek.

- Ale piękności. Obyś szybko znalazła domek. - Śliczna niunia, powinna mieć opiekunów, którzy będą ją bardzo kochać. - Kochana niunia – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki, aby szybko znalazł się domek dla tej pięknej suni. To maleństwo zasługuje na kochającego człowieka, który o nie zadba.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

