W sieci możemy znaleźć wiele zabawnych historii o zwierzętach, ale czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Mordki pupili mogą bowiem przypominać wiele rzeczy, chociażby małe liski, pluszowe misie itd., ale nikt nie powiedziałby, że potrafią być podobne do człowieka. Psiak z ludzką twarzą, który robi furorę w sieci, udowadnia, że się da. Tylko zobacz, jak wygląda ten cudak.

Reklama

Psiak z ludzką twarzą

Portal wamiz.pl przedstawił historię psiaka o imieniu Yogi. Ten słodki pudel z postury przypomina nieco misia, ale najciekawsze jest to, jak wygląda z mordki. Jego oczy sprawiają bowiem, że do złudzenia przypomina nie innego zwierzaka, a… człowieka.

Właśnie to sprawia, że Yogi jest wyjątkowy i cieszy się ogromną popularnością w sieci. Jego zdjęcia szybko stały się viralem – najpierw obiegły portal reddit.com, a potem kolejne media społecznościowe. Internauci nie dowierzają, że zwierzak może być tak podobny do człowieka.

Tylko zobacz, jak wygląda ten cudak.

Ten pudelek wygląda jak człowiek

Nie da się ukryć, że Yogi jest ewenementem na skalę światową. Niektórzy nawet w jego mordce dostrzegają nie tyle randomowego człowieka, ile niektórych celebrytów. I tak psiak ma być podobny m.in. do: Nicolasa Cage’a, Zacha Galifianakisa, Eda Sheerana, a nawet Leonardo DiCaprio.

- Ma w sobie coś podobnego do celebryty. - Jego twarz jest oryginalna. - Te jego oczy – piszą zachwyceni i rozbawieni internauci.

Co ciekawe, opiekunka psiaka, Chantal Desjardins, do niedawna zupełnie nie była świadoma, że jej pupil różni się od innych czworonogów, a nawet może przypominać celebrytę. Gdy wrzuciła jego zdjęcie do mediów społecznościowych, była w szoku, kiedy pojawiły się pierwsze tego typu komentarze. Sama uważa jednak swojego ukochanego psa za najcudowniejszego psiaka pod słońcem – niezależnie od tego, jak wygląda i czy stał się popularny dzięki swojej mordce.

Źródło: wamiz.pl/Instagram.com, @wearewatchy

Reklama

Czytaj także:

Internauci zachodzą w głowę, czy to pies, czy kot. A ty rozpoznasz to zwierzę?

Ten łobuziak wywinął babci niezłego psikusa. I tak rozbawił całą rodzinę do łez

Był ułożonym, miejskim pieskiem. Gdy pojechał na wakacje do dziadków, wszystko się zmieniło