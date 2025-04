Niektóre zwierzaki, a zwłaszcza psy, mają tendencje do bycia bohaterami. Zwłaszcza że są w stanie wiele poświęcić dla człowieka i robią to bezinteresownie. Szczególnie widać to po owczarkach, które często służą w służbach mundurowych. Ten pies policjant ostatnio zrobił coś, za co został okrzyknięty bohaterem. Zwłaszcza że nie miał ułatwionego zadania. Zobacz, jak wyglądała ta historia.

Złodzieje próbowali zwieść mundurowych na manowce

Policjanci z Kościana zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie do sklepu spożywczego. Jak czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, sytuacja miała miejsce na początku marca w Czempiniu. Straty, jakie zostały wyrządzone, wyceniono na około 500 zł. Sprawcy wybili szybę, a następnie ukradli alkohol, papierosy oraz słodycze. Potem się ukryli i próbowali zwieść policjantów na manowce.

Kryjówka włamywaczy była dość nietypowa, ponieważ wybrali sobie na nią ciężarówkę – w dodatku ustawioną niedaleko sklepu, który obrabowali. Myśleli, że to idealne miejsce, aby nie zostali znalezieni. Nie docenili jednak umiejętności czworonożnego funkcjonariusza policji – Nadisa.

Pies odkrył kryjówkę złodziei i stał się bohaterem

Nadis to jeden z psich bohaterów, którzy pełnią ważną służbę w policji. Pomagają funkcjonariuszom namierzyć przestępców i tym razem również tak było. Psiak szybko złapał trop i natychmiastowo doprowadził swoich kolegów z jednostki do ciężarówki, w której ukrywali się złodzieje wraz ze swoim łupem. Tym samym pupil został bohaterem.

Sprawcy zostali aresztowani. To mieszkańcy Czempinia w wieku 18, 23 i 24 lata. Usłyszeli już zarzuty i teraz grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wszyscy jednak mówią przede wszystkim o psim funkcjonariuszu, który bohatersko doprowadził do zatrzymania złoczyńców. Nadis wykazał się doskonałymi umiejętnościami patrolowo-tropiącymi oraz siłą charakteru. Bez wątpienia to pies na medal.

Źródło: koscian.policja.gov.pl

