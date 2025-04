Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że zwierzęta także czują i cierpią. Mocno przywiązują się do ludzi i miejsc. Gdy dramatyczna sytuacja skłoniła rodzinę psa Pershinga do oddania go do schroniska, zwierzak zupełnie się załamał. Teraz nie rozumie, co się stało i czym zawinił, że został porzucony. Psiak szuka domu, który pokocha go na zawsze.

Psiak wrócił do schroniska po 6 latach

Historia psa Pershinga sprawia, że można stracić wiarę w ludzi. Ten postawny zwierzak poznał już, co to bezpieczne miejsce i szczęśliwa rodzina. Niestety został oddany do schroniska po 6 latach. Psiak zupełnie nie odnajduje się w obcym miejscu i z każdym dniem traci nadzieję na to, że ktoś po niego wróci. Cały jego świat runął w jednej chwili.

Do tej pory Pershing wychowywał się z rodziną i dziećmi. Dał się poznać jako radosny i spokojny zwierzak. W wyniku problemów rodzinnych wychuchany pupil z kanapy trafił wprost do schroniskowego boksu. Początkowo z nadzieją wypatrywał powrotu swoich opiekunów, ale po niemal dwóch latach za kratami niewiele już oczekuje. Często leży w kącie budy ze wzrokiem wbitym w podłogę. Spójrz w te smutne psie oczy.

Pershing zupełnie nie wie, czym zawinił

Pershing pomimo dramatu, jaki go spotkał, wciąż uwielbia kontakt z człowiekiem. Domaga się zabaw, przytulania i głaskania. Na spacerze ożywia się i znowu widać błysk w jego oczach. Gdy poznaje nową osobę, na początku jest nieśmiały i wycofany, ale szybko nabiera zaufania. Posłusznie chodzi na smyczy i reaguje na komendy.

Piesek Pershing ma około 8 lat, jest wykastrowany, zdrowy i potrafi zachować czystość. Szuka opiekuna, który będzie umiał poradzić sobie z większym pupilem i czasem opanować jego radosne emocje. Najlepiej, gdyby został zwierzęcym jedynakiem.

Jeśli chcesz dać Pershingowi nowy dom, skontaktuj się z profilem Schronisko dla zwierząt w Paryżu - Fundacja Małych Braci św. Franciszka na Facebooku. Można też napisać SMS albo zadzwonić pod numer telefonu 602 460 417 oraz 505 682 029. Piesek przebywa w okolicach Namysłowa i czeka na odpowiedzialnego opiekuna.

Źródło: facebook.com/FundacjaMaliBracia oraz facebook.com/kocie.nieszczescia.szukaja.szczescia

