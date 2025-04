Od zawsze wiadomo, że psy to bardzo mądre zwierzęta. Są w stanie nawet uratować życie, o czym możemy przekonać się, czytając poniższą historię. Pewien niesamowity psiak z Pensylwanii zrobił bowiem wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić swoją opiekunkę do innego zwierzęcia, które potrzebowało natychmiastowej pomocy. Sam zobacz, co dokładnie się wydarzyło.

Reklama

Pies odnalazł ranną sowę i został bohaterem

Portal thedodo.com opisał historię Jody, która pewnego dnia wybrała się na spacer ze swoim czworonożnym przyjacielem. Gdy przebywali w lesie, nagle psiak zaczął ciągnąć ją w kierunku sterty liści. Okazało się, że nie bez powodu.

Wśród liści znajdowała się… ranna sowa. Ptak był niemal niewidoczny, ponieważ jego upierzenie zlewało się z barwą runa. Na szczęście nic nie umknie czujnemu węchowi psów, a szczególnie tego jednego czworonożnego przyjaciela, który od razu poprowadził Jody do pokrzywdzonej sowy.

Psiak uratował życie sowie

Informacje na temat stanu zdrowia sowy możemy przeczytać na profilu facebookowym Raven Ridge Wildlife Center. To właśnie tam ptak trafił, gdy Jody wezwała odpowiednie służby, aby mu pomogły.

Nie mogliśmy uwierzyć w jej stan. Sowa nie mogła ustać, drżała, nie mogła otworzyć oka, przewracała się, była zmarznięta, odwodniona i oszołomiona – widzimy w poście.

Ratownicy obawiali się, że zwierzę nie przeżyje nocy. Na szczęście udało im się je uratować. Sowa wyzdrowiała i odfrunęła do swojego domu, a pies Jody tym samym stał się bohaterem, który uratował życie tego pięknego ptaka.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia sowy po odnalezieniu oraz w momencie, gdy doszła do siebie.

Źródło: thedodo.com

Reklama

Czytaj także:

Psia mama uratowała życie dzikowi. To, co zrobiła potem, rozkruszy najtwardsze serce

Pies zamarzł pod oknami sąsiadów. Jak to możliwe, że nikt nie chciał mu pomóc?!

Jelenie zombie opanowują lasy. Zwierzęta dotyka tajemnicza choroba