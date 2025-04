Zwierzęta są niezwykle przywiązane do swoich opiekunów. Rodzina jest dla nich całym światem, co z pewnością na co dzień mogą zauważyć właściciele czworonogów. Udowadnia to także ten uroczy psiak olbrzym. Choć jest duży, nie wstydzi się łez. Zwłaszcza w tak trudnym momencie, jakim jest wyjazd jego rodziny.

Psiak olbrzym obserwuje, jak rodzina odjeżdża bez niego

Portal wamiz.pl dotarł do poruszającego nagrania na TikToku. Zostało ono opublikowane na koncie @chewythenewfie, które w całości jest poświęcone życiu cudownego nowofundlanda. Chewy, bo tak psiak ma na imię, ma wiele cudownych przygód, ale w jego rzeczywistości zdarzają się także przykre momenty. No cóż, tak już w życiu bywa.

Jedną z najtrudniejszych chwil w życiu Chewy’ego był moment, kiedy jego rodzina wyjeżdżała bez niego na wakacje. W filmiku, który pojawił się na TikToku, widzimy tę niezwykle poruszającą chwilę. I nie możemy ukryć łez na myśl o tym, jak musiał poczuć się psiak.

Sam zobacz tę wzruszającą scenę.

Nowofundland płacze za swoją rodziną

Tak naprawdę to nie cała rodzina Chewy’ego wyjeżdżała. Jedynie dzieci wsiadły do samochodu, który wyruszył na wakacje. Widać jednak, że psiak jest z nimi bardzo związany.

Kiedy zdaje sobie sprawę, że wyjeżdżają na wakacje bez niego – czytamy w opisie.

Nie da się ukryć, że ta reakcja psiaka świadczy o jego olbrzymiej miłości i przywiązaniu do dzieci w rodzinie. Widać, że jest mu dobrze z takimi opiekunami. Nic więc dziwnego, że internauci są pod wrażeniem.

- Biedny dzieciak, jest taki słodki. - Mówi: czekajcie, zapomnieliście o mnie. - Popłakałam się – piszą komentujący.

Na szczęście to tylko wakacje i psiak znów jest ze swoimi ukochanymi ludźmi. Patrząc jednak na ten obrazek, tym bardziej nie możemy przestać myśleć o tym, co czuje pies oddawany do schroniska. On bowiem musi pożegnać się ze swoją rodziną na zawsze.

Źródło: wamiz.pl/TikTok.com, @chewythenewfie

