Przygarnięcie psa nie może być tylko spontaniczną decyzją. Wiąże się z tym kilka ważnych obowiązków. Mimo to właściciele doprowadzili swojego niewidomego psa do dramatycznego stanu. Tylko dzięki ludziom wrażliwym na los zwierząt pupil zyskał nowe życie. Nie uwierzysz, jak się zmienił.

Psiak nie miał już nadziei na lepsze życie

Historię psa Filipa opisało na swoim profilu na Facebooku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Wolontariuszki otrzymały zgłoszenie o zaniedbanym psie przetrzymywanym w brudnym kojcu. Na miejscu nic nie wskazywało na przykre niespodzianki, a oczom kobiet ukazała się piękna posesja i dom. Gdy jednak w głębi zobaczyły psa przy budzie, zaniemówiły. Trudno było nawet rozpoznać zwierzaka.

Zza krat nieśmiało wyłonił się psi senior pokryty sfilcowaną sierścią, a właściwie całymi jej kilogramami. W kojcu widniały odchody, resztki jedzenia i błoto. Pies wyglądał, jak gdyby nigdy nie zaznał prawidłowej opieki, nie wspominając nawet o kąpieli. Miał przerośnięte pazury i dredy z futra. Okazało się również, że jest niewidomy, a niemal każdy ruch sprawia mu cierpienie.

Dziś Filip zmienił się nie do poznania

Wolontariusze KTOZ szybko podjęli interwencję, dzięki czemu właściciele zrzekli się psa. Tłumaczyli się jedynie tym, że zwierzak jest "niemiły w obsłudze". Psiak w typie cocker spaniela został przewieziony do lecznicy i otrzymał imię Filip. Na miejscu przez 4 godziny próbowano doprowadzić ciało pupila do porządku. Wreszcie okazało się, że usunięta sierść i nieczystości ważyły ponad 3 kilogramy. Zobacz, jak Filip wygląda po zabiegach groomera.

fot. Pies Filip po metamorfozie/facebook.com/Krakowskie.Towarzystwo.Opieki.nad.Zwierzetami

Dziś zwierzak prezentuje się już jak zadbany pupil, a jego metamorfoza jest niewiarygodna. Nie tylko wygląd psiaka się zmienił, ale także jego zachowanie. Niegdyś był nieufny i "niemiły", co wynikało z zaniedbania oraz strachu. Teraz, po czasie spędzonym z cierpliwie wychowującymi go wolontariuszami, niewidomy piesek zyskał nadzieję na lepsze życie.

Filip jest gotowy do adopcji i czeka na kogoś, kto pokocha go mimo podeszłego wieku. Jeśli chcesz dać mu dom, skontaktuj się z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na Facebooku lub zadzwoń pod numer telefonu 12 429 43 61. Pomóż zwierzakowi spędzić kolejne lata życia tak, by odzyskał wiarę w dobrych ludzi.

Źródło: facebook.com/Krakowskie.Towarzystwo.Opieki.nad.Zwierzetami

