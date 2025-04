Nie wszystkie psy mają to szczęście, aby od małego mieć dom i rodzinę. Niektóre przychodzą na świat w schronisku lub trafiają do niego za szczeniaka. Wielu czworonogów niemal całe swoje życie spędza w azylu. Tak jest też w przypadku tego psiaka. Brudzio od szczeniaka jest w schronisku. Dziś ma już 9 lat i stracił nadzieję na to, że uda mu się znaleźć dom. Zróbmy wszystko, aby odmienić jego los.

Został skazany na tułaczkę. Historia Brudzia chwyta za serce

Przytulisko Głowno opublikowało na Facebooku post, w którym przedstawia swoim obserwatorom Brudzia. Ten uroczy psiak od 9 lat jest w schronisku i nie zna życia innego niż za kratami.

Jego całe życie to schroniskowy kojec. Od szczeniaka za kratami. Najpierw w Wojtyszkach, a potem w kilku innych schroniskach – pisze przytulisko.

Widzimy zatem, że Brudzio jest skazany na ciągłą tułaczkę. A to taki kochany psiak. Jest łagodny i delikatny w stosunku do człowieka. Uwielbia być głaskany, bo kocha ludzi. Oprócz tego jest przyjazny wobec innych psów i kotów, więc odnajdzie się w każdych warunkach domowych. Wystarczy, że ktoś otworzy na niego swoje serce.

Sam zobacz, jaki to cudowny psiak.

Przytulisko Głowno: pies Brudzio do adopcji

Brudzio jest zaszczepiony, zachipowany, wykastrowany i gotowy do adopcji. Od 9 lat czeka na to, aż ktoś go pokocha. Dość tej tułaczki, czas znaleźć mu dom.

Jeśli jesteś zainteresowany opieką nad Brudziem, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 509 104 718. A nawet gdy nie możesz przyjąć go pod swój dach, wciąż jesteś w stanie mu pomóc. Udostępnij post na jego temat, a być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się osoba, która go pokocha.

- Udostępniam cię śliczności kochane. - Jaki kochany piesio. Obyś znalazł szybko domek. - Trzymam kciuki – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki za Brudzia. Mamy nadzieję, że szybko znajdzie kochającego człowieka, który zapewni mu ciepły kąt u swojego boku.

