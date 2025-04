Za nami 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku byliśmy świadkami pięknego święta, które zjednoczyło Polaków. Tegoroczna akcja nosiła hasło „Płuca po pandemii” i podczas niej zbieraliśmy na sprzęt pulmonologiczny dla dzieci oraz dorosłych. Swoją cegiełkę dołożyły także czworonogi. Ta grupa psiaków rasy golden retriever wsparła innych wolontariuszy i również zbierała pieniądze dla potrzebujących.

Psi wolontariusze zbierali na WOŚP

Choć aukcje wciąż są zliczane i nie znamy jeszcze ostatecznego wyniku, jaki udało się osiągnąć podczas 32. Finału, Fundacja WOŚP już ogłosiła, że deklarowana kwota wynosi 175 426 813 zł. To ogromna suma pieniędzy, dzięki której uda się kupić ważny sprzęt do polskich szpitali. Przyczynili się do tego przede wszystkim wolontariusze, którzy zbierali datki w całym kraju, a wśród nich byli także pupile.

Warszawskie goldeny od 13 lat wychodzą na ulicę ze swoimi opiekunami, aby kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcja co roku jest dokładnie przemyślana i przygotowana tak, aby przyciągnąć jak najwięcej darczyńców.

W tym roku psiaki ubrane w czerwone chusty WOŚP przechadzały się po Ogrodzie Saskim w Warszawie. Miały przyczepione małe puszeczki, do których chętni darczyńcy wrzucali gotówkę. Jak możemy przeczytać na facebookowym koncie Warszawskie Goldeny NA WOŚP, golden imieniem Budyń uzbierał ponad 400 zł.

Pieniądze to jednak nie wszystko, co psiaki zaoferowały w tym roku Orkiestrze.

Golden Retrievery grają z WOŚP

Goldeny i ich opiekunowie mocno przyłożyli się do przygotowań w akcję. Dzięki temu psiaki mogły zaoferować darczyńcom prawdziwą niespodziankę.

W warszawskim Ogrodzie Saskim odbył się pokaz wyszkolenia tych niezwykle mądrych i uroczych psów. Goldenki zaprezentowały swoje zdolności, które długo ćwiczyły przed akcją, aby wszystko wyszło na tip-top.

To jednak nie wszystko. Kwestujące goldeny można było spotkać także w Galerii Wileńskiej. Również w innych miastach co roku zbierają się grupy psiaków ze swoimi opiekunami, aby zbierać na WOŚP. Akcja od lat organizowana jest także m.in.: w Krakowie, Poznaniu oraz Wrocławiu.

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych czworonożnych przyjaciół. Zobacz, jak cudownie zaprezentowali się psi wolontariusze.

Źródło: Facebook.com/Warszawskie Goldeny NA WOŚP

