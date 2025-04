Niektóre zwierzęta są w schronisku już tak długo, że zupełnie nie pamiętają życia poza azylem. Tracą też nadzieje na to, że ich los kiedykolwiek się odmieni. Tak jest w przypadku Ozonka. Ten piękny, dostojny psiak w typie owczarka podhalańskiego większość swojego życia spędził w schronisku. My jednak się nie poddajemy i wciąż wierzymy, że gdzieś czeka osoba, która pokocha go bezgranicznie i zapewni mu odpowiednie warunki do prawidłowego funkcjonowania.

Ozonek stracił nadzieje na znalezienie domu

Ozonek jest w schronisku już wiele lat. Nie jest wymagający i nie potrzebuje częstego kontaktu z człowiekiem do prawidłowego funkcjonowania. Wręcz przeciwnie, wystarczy mu ciepły kąt i wygodne legowisko, aby był szczęśliwy.

Lata samotności odbiły się na jego potrzebach niestety. Pragniemy tylko, aby był w cieple, na wygodnym legowisku. Aby nie musiał ponownie wracać do boksu, gdzie jest mu zimno – mówi Pani Kinga, wolontariuszka Przytuliska Głowno, w którym znajduje się Ozon.

Psiak ma już około 10 lat. Dlatego też długie spacery są dla niego uciążliwe. Wychodzi jedynie na wybieg, gdzie załatwia swoje potrzeby. W związku z tym nie będzie sprawiał kłopotu, a pokocha bezgranicznie każdego, kto da mu szansę na nieco wygodniejsze życie, niż to, którego doznał w schronisku.

Nie wymagamy wiele, bo on sam nie dałby rady przy długich spacerach, czy stałym kontakcie z bodźcami związanymi z ogniskiem domowym. Jest psem, który potrzebuje kilka razy dziennie wyjść na podwórko, a poza tym spędza swój czas, leżąc, tylko gdyby mógł wymienić kojec na chociaż ciepły garaż, czy pomieszczenie gospodarcze, bylibyśmy bardzo szczęśliwi – dodaje pani Kinga.

Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak. Wielu ludzi chciałoby mieć takiego pupila w swoim domu i wierzymy, że są oni właśnie wśród nas.

Oto filmik z Ozonkiem w roli głównej.

Przytulisko Głowno – psi senior do adopcji

Jeżeli masz odpowiednie warunki do tego, aby przygarnąć Ozonka, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 509 104 718. A jeśli nie jesteś w stanie zabrać go pod swój dach, nadal możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych jest osoba, która pokocha go bezgranicznie.

- Kto otworzy serce dla takiego ślicznego pieska? - Szukamy domku dla ciebie skarbie. - Kochane serduszko – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki za Ozonka, aby szybko znalazł dom. Wierzymy, że uda się polepszyć jego los i zapewnić mu dobre warunki na starość.

Źródło: Przytulisko Głowno

