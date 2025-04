Nic nie jest warte tak wiele, jak psie oddanie. Udowodnił to Rabuś, który był wierny swojemu dotychczasowemu właścicielowi – nawet wtedy gdy ten go porzucił. Niezależnie od tego, jak go potraktował, wciąż go kochał i wiernie czekał, aż po niego wróci. Niestety tak się nie stało. Teraz Rabuś zwątpił w ludzi i czeka na kogoś, kto przywróci mu wiarę w człowieka i już nigdy go nie zawiedzie.

Rabuś od miesiąca czekał w jednym miejscu. Powód wyciska łzy z oczu

Rabuś to cudowny kundelek, który udowodnił ostatnio, że jeśli tylko ktoś da mu szansę, będzie tej osobie bezgranicznie oddany. Przytulisko Głowno, które się nim zaopiekowało, podzieliło się niezwykłą historią psiaka. Jego zachowanie sprawia, że łzy same cisną nam się do oczu.

Od miesiąca czekał w jednym miejscu na tego, który go zostawił. Bez skutku. Nikt nie wrócił, nie zabrał go do domu. Na widok obcych psiak wycofywał się, uciekał. Chudł, mizerniał, ale ciągle jeszcze miał nadzieję – pisze przytulisko.

Ostatecznie Rabusiem zainteresowała się wolontariuszka przytuliska, pani Patrycja. To właśnie ona nadała mu to niezwykłe imię – ze względu na to, że skradł jej serce. I ona też przygarnęła go na jakiś czas do siebie, ale na zawsze psiak nie może u niej zostać. Tym samym szuka domu na stałe i rodziny, która pokocha go bezgranicznie oraz nigdy nie zawiedzie.

Sam zobacz, jaki to cudowny psiak.

Przytulisko Głowno – pies Rabuś do adopcji

Gdy patrzymy na zawiedzioną mordkę Rabusia, nasze serce się kraje. Zresztą serce, które psiak podbił bezgranicznie. Dlatego też nie mogliśmy przejść obok niego obojętnie i dzielimy się z wami jego historią.

Piesek ma około 5 lat. Jest zaszczepiony, zachipowany, odrobaczony i gotowy do wzięcia. Jeśli chcesz przygarnąć go pod swój dach, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 695 346 993 lub 509 104 718. A jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić mu dachu nad głową, wciąż możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na jego temat, aby dotarł do jak największego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajduje się przyszły opiekun Rabusia.

- Piękne i wierne psie serce. - Pies – najlepszy, najwierniejszy przyjaciel człowieka. - Mam nadzieję, że Rabuś znajdzie szybko dom – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki za tego cudownego psiaka. Nie możemy się doczekać informacji o tym, że Rabuś znalazł w końcu swoje miejsce na ziemi i człowieka, który będzie mu bezgranicznie oddany.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

