Niektóre zwierzaki długo muszą czekać, aż los się do nich uśmiechnie i ktoś da im szansę na kochający dom. Niestety nie wszystkie mają to szczęście, aby od razu zainteresować ludzi, którzy chcą adoptować pupila ze schroniska. Te dwa psiaki długo czekały na swoją szansę, ale gdy los się do nich uśmiechną, trafiły na wyjątkową opiekunkę. Kobieta podbiła serca wolontariuszy w schronisku, czworonogów, a ostatecznie także internautów.

Przyszła do schroniska i poprosiła o najstarsze zwierzę

Historia wydarzyła się w Asheville Humane Society – schronisku na północy Stanów Zjednoczonych. Pewna urocza kobieta imieniem Leslie postanowiła adoptować psiaka. Miała jednak specyficzne wymagania, które były odmienne od tych, jakie zazwyczaj mają ludzie zgłaszający się do azylu w celu przygarnięcia zwierzęcia.

Leslie zaskoczyła wolontariuszy schroniska, gdy zapytała, które psy mieszkają u nich najdłużej. W dodatku jasno podkreśliła, że zależy jej na niepełnosprawnych pupilach. Tych najbiedniejszych, najbardziej tęskniących za człowiekiem i jednocześnie najmniej atrakcyjnych dla przeciętnego adoptującego.

Pracownicy schroniska na początku dość sceptycznie podeszli do całej sytuacji. Są bowiem zobowiązani do zachowania czujności i przeprowadzenia odpowiedniego wywiadu z przyszłymi rodzinami zwierzaków – oczywiście dla dobra pupili. Gdy jednak okazało się, że Leslie ma wyłącznie dobre intencje, ochotnicy, którzy chcieli pójść z nią do domu, zgłosili się sami.

Wyszła ze schroniska z dwoma psami

Leslie miała już do czynienia z psiakami ze schroniska, co było jej dodatkowym atutem w oczach wolontariuszy. Zdradziła też, że posiada duży dom z ogrodem, dzięki czemu pupile będą mieli sporo przestrzeni oraz dobre warunki do życia. Gdy pozwolono jej wybrać zwierzę, dwa psy błyskawicznie zainteresowały się swoją nową opiekunką.

Pierwszym z nich był Sam. Psiak choruje przewlekle i raz już był bliski adopcji, ale potencjalni właściciele nie udźwignęli opieki nad schorowanym czworonogiem i pupil ostatecznie wrócił do schroniska ze złamanym sercem. Z kolei Burton, drugi z psiaków przygarniętych przez kobietę, to już psi staruszek. Ma 13 lat i tęskni za swoimi poprzednimi opiekunami.

Jestem szczęśliwa, że mogę dać im dom do końca życia, myślę, że otrzymam od nich ogrom miłości – mówiła Leslie po adopcji.

Cóż za wspaniała historia i przede wszystkim niezwykła kobieta. Oby jak najwięcej takich osób z ogromnym sercem do zwierząt.

Źródło: Facebook.com, VirginiaCha10News

