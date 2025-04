Przeszedł piekło zaniedbania. To, ile ten pies musiał wycierpieć, woła o pomstę do nieba

To, co przytrafiło się temu psiakowi, woła o pomstę do nieba. Był zaniedbywany przez swojego opiekuna, a w konsekwencji stracił wzrok. Teraz czeka na człowieka, który go pokocha i się nim zaopiekuje. Zobacz, jak możesz mu pomóc.