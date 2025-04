Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Przekonaliśmy się o tym, patrząc na poniższe nagranie. Internautka Ozgun Ozturk opublikowała na swoim profilu na Instagramie nagranie, które na początku mrozi krew w żyłach, a potem rozczula do łez. Tym samym stała się bohaterką dla wszystkich miłośników zwierząt. Sam zobacz, co dokładnie wydarzyło się na tej autostradzie.

Reklama

Kot znalazł się w niebezpieczeństwie

Historię bohaterskiego czynu Ozgun przytoczył portal thedodo.com. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło i jak to się stało, że właśnie ona musiała uratować przerażonego kotka.

Pewnego dnia, gdy Ozgun jechała do pracy tą samą autostradą, co zazwyczaj, zauważyła, że pośrodku, na pasie zieleni, leży mała kuleczka. Od razu domyśliła się, że jest to kotek, który znalazł się w wyjątkowym niebezpieczeństwie, ponieważ jeden nieuważny ruch wystarczyłby, aby zwierzę zginęło pod kołami pędzącego samochodu. Kobieta długo się nie zastanawiała, tylko postanowiła działać.

Zatrzymała ruch na autostradzie, żeby uratować kota

Ozgun zatrzymała swój samochód na pasie awaryjnym, co już samo w sobie było dość niebezpieczne. Następnie powoli zaczęła przesuwać się w stronę pasa zieleni, jednocześnie machając rękami, żeby zatrzymać ruch na autostradzie. Nie było to łatwe zadanie, ale ostatecznie jej się udało i została bohaterką.

- Niech cię Bóg błogosławi po tysiąckroć, dokonałaś cudu. - Poznaliśmy piękną osobę, która ryzykowała życiem, aby uratować życie. - Jesteś bezcennym człowiekiem – piszą internauci w komentarzach pod filmem Ozgun.

Zobacz nagranie z całej akcji. Zdecydowałbyś się na podobny ruch, aby uratować jakieś zwierzę?

Źródło: thedodo.com/Instagram

Reklama

Czytaj także:

Kot uwięziony w studzience deszczowej. Ostatnimi siłami wołał o pomoc

3 wtulone w siebie szczenięta znalezione na zamarzniętej ziemi. Pomoc przybyła w ostatniej chwili

Ogromna foka ucięła sobie drzemkę na środku ulicy. To jednak nie koniec jej wybryków