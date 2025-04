Są różne zwierzęta domowe – psy, koty, świnki morskie, króliki, a nawet tchórzofretki. Mało kto spodziewałby się jednak, że może nim zostać jakikolwiek owad. A jednak. Wszystko za sprawą tej rodziny. Przepiękny motyl znalazł się bowiem w tarapatach i to, co ci ludzie dla niego zrobili, sprawiło, że się do nich przywiązał i jest im dozgonnie wdzięczny. Sam zobacz, jak wyglądała ta historia.

Przepiękny motyl znalazł się w tarapatach

Portal thedodo.com opisał niezwykłą historię pięknego motyla i jego ludzkiej rodziny. Debbie Tonner jest miłośniczką tych cudownych, kolorowych owadów. Pewnego dnia ujrzała obok swojego domu biednego motylka. Zwierzak ugrzązł w trawie i nie mógł się wydostać.

Zauważyliśmy, że fruwa po trawie. Wydawało nam się, że nie potrafi latać. Posadziłam ją na kwiatku w ogrodzie. Zatrzepotała i przeleciała kilka metrów. Wtedy upadła na ziemię. Wspinała się z powrotem na łodygę kwiatu i powtarzała trzepotanie – relacjonuje Debbie w rozmowie z thedodo.com.

Gdy do wieczora motyl nie odfrunął, Debbie postanowiła się nim zaopiekować i zabrała go do swojego domu. Tam owad otrzymał potrzebną pomoc.

Następnego dnia położyłam ją na kwiatku, a ona powtórzyła ten schemat. Kontynuowaliśmy wypuszczanie jej na dwór w każdy dzień, kiedy była ładna pogoda. Zawsze z tym samym skutkiem – dodaje Debbie.

Tym samym motylek całkowicie podbił serce kobiety. Nazwała go Terra, bo okazało się, że to samiczka. A jak dalej wyglądała ich historia?

Motyl został zwierzątkiem domowym

Gdy zrobiło się zimno, Terra na dobre trafiła do domu Debbie i jej rodziny. Tym samym stała się ich zwierzątkiem domowym. Miłośniczka motyli zadbała o to, aby zwierzakowi niczego nie brakowało. Stworzyła jej bezpieczną przestrzeń, w której motylka mogła latać, a także wybiegi do zabawy.

Ona jest częścią naszej rodziny – tłumaczy Debbie.

Musimy przyznać, że to niezwykle urocza historia. My jesteśmy nią zachwyceni. To cudowne, że są ludzie, dla których nawet dobro owadów jest bardzo ważne. Sam zobacz, jak prezentuje się Terra.

Źródło: thedodo.com

