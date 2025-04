Znawcy psów doskonale wiedzą, jakie mroczne strony mają niektóre rasy. I choć nam mogą wydawać się urocze i słodkie, w rzeczywistości potrafią mieć sporo za uszami. Tak też jest w tym przypadku. Trenerka psów ostrzega przed 3 rasami, które w rzeczywistości mogą być bardzo uciążliwe. Sama w życiu nie wzięłaby takiego psiaka pod swoją opiekę.

"Pracuję jako trenerka psów. Tych 3 ras nie chciałabym mieć pod żadnym pozorem"

Tiktokerka @jessls07 na co dzień zajmuje się tresurą psów. Kobieta chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami różnymi poradami dotyczącymi tych popularnych czworonogów. Niedawno opublikowała jednak filmik, który dość mocno podzielił internautów.

Pracuję jako trenerka psów. Tych 3 ras nie chciałabym mieć pod żadnym pozorem – napisała kobieta pod nagraniem.

Następnie zdecydowała się wskazać, jakie rasy jej zdaniem nie nadają się do wychowywania w rodzinie. Są to 3 gatunki:

shih-tzu,

owczarek belgijski,

goldendoodle.

Zobacz, dlaczego trenerka nie chciałaby mieć akurat tych 3 psów.

Shih-tzu, owczarek belgijski i goldendoodle to najgorsze rasy psów?

Kobieta od początku zaskakiwała internautów swoimi wyborami. Jako pierwszą rasę wskazała bowiem shih-tzu, choć to naprawdę słodki piesek.

Zacznę mocno, bo numer jeden to shih-tzu. Większość ludzi pyta: „Dlaczego? Przecież one są takie małe, puchate i słodkie”. Są diaboliczne. Chcą krwi i to wszystko – mówi tiktokerka.

Okazuje się, że te psiaki są hodowane do ochrony i mogą stać się naprawdę agresywne. Ale nie tylko one. Jej kolejny wybór padł na malinoisa, czyli owczarka belgijskiego. To psiak o dość ostrym charakterze, dlatego jest wykorzystywane przez służby. W warunkach domowych może jednak stać się nie do zniesienia.

Również ostatni wybór tiktokerki jest nietypowy. Goldendoodle to bardzo popularna obecnie rasa. Ma ją wiele gwiazd, ale w rzeczywistości nie są to psiaki, które warto hodować. A nawet lepiej zaprzestać ich rozmnażania ze względu na dobro wszystkich, zwłaszcza tych czworonogów.

Internauci są podzieleni w opiniach. Niektórzy przyznają rację tiktokerce, ale wielu z nich nie zgadza się jej wyborami.

- Nigdy nie spotkałam wrednego shih-tzu. - Mój malinois to najsłodszy piesek na świecie. - Mój goldendoodle to anioł – piszą komentujący.

A ty co o tym sądzisz? Zgadzasz się z opinią tiktokerki?

Źródło: thesun.co.uk/TikTok.com, @jessls07

