Niektóre sytuacje zaistniałe na świecie są niebezpieczne nawet dla ludzi, a co dopiero mówić o biednych zwierzętach, które wówczas często są pozostawione na pastwę losu. Tak też było w tym przypadku. Powódź w Dubaju spowodowała, że mały kocurek znalazł się w niebezpieczeństwie. Ta historia omal nie skończyła się tragedią. Na szczęście futrzak został uratowany w ostatniej chwili.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zmagają się z potężnymi ulewami. Ulice w stolicy kraju, Dubaju, zamieniły się w rwące rzeki, które stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierzaków. A niektóre z nich są pozostawione same sobie – jak np. ten biedny, maleńki kocurek.

Portal tvn24.pl donosi, że czarno-biały futrzak znalazł się w tarapatach. Biuro Medialne Dubajskiego Rządu opublikowało nagranie, w którym widzimy, jak kociak kurczowo trzyma się klamki samochodu, żeby nie wpaść do wody. Biedaczek robił wszystko, żeby przetrwać. Na szczęście pomógł mu funkcjonariusz policji, który dostrzegł tę scenę, a cała historia zakończyła się happy endem.

Film w błyskawicznym tempie obiegł sieć. Tylko zobacz, jak wyglądała ta niebezpieczna dla kota sytuacja.

Video from Dubai. A cat being saved, prevented from drowning.

Poor kitty is clinging to car floor in Dubai before being scooped up by rescuers#DubaiFlooding #ออกัสวชิรวิชญ์ #Dubaiflood #กันสมาย #Dubai #dubairain #ผีฮ่องกง #ManCity pic.twitter.com/Ocvtupb0Tp

— Sabbir Khan (@sabbirX02) April 18, 2024