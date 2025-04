Witam Panią, moja suczka jest po operacji ropomacicze prawie dwa tygodnie, szwy juz ma ściągnięte. Suczka ma 7 lat , martwi mnie jej stan, zachowuje się "apatycznie" tzn. nie ma ochoty na zabawę, nie ma w niej energii, ciągle leży, śpi, czasem ma drgawki, dreszcze jakby jej zimno było. Nawet nie cieszy się jak kiedyś jak jej kupuje ulubione psie przysmaki, przed operacją zjadała je w mig, a teraz nadgryzie i zostawi. Weterynarz mówi, że to normalne, że jej to przejdzie, ale kiedy? Nie wiem co mam robić - proszę o poradę. Dziękuję - Ksenia

Taki stan wymaga niewątpliwie szerszej diagnostyki. Opisane przez Panią objawy:

brak apetytu,

apatia,

okresowe dreszcze

mogą być między innymi objawami bólu. Konieczne jest pełne badanie ogólne i szczegółowe, które może wskazać przyczynę złego samopoczucia zwierzęcia. Należy pamiętać, że groźnym powikłaniem ropomacicza jest możliwość rozwoju niewydolności nerek. Aby wykluczyć takie podejrzenie powinno się wykonać badania krwi ze szczególnym uwzględnieniem profilu nerkowego.

Ropomacicze to choroba polegająca na nagromadzeniu się wydzieliny gruczołowej we wnętrzu macicy.

