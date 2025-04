Nigdy nie zrozumiemy, co mają w głowie osoby, które skazują zwierzęta na okrutny los i pozostawiają je na jego pastwę. Ten psiak nie mógł się ratować, bo był przykuty do łańcucha. W dodatku z dnia na dzień opadał z sił, ponieważ cierpi na śmiertelną chorobę. Gdyby nie pomoc wolontariuszy, ta historia mogłaby się skończyć tragicznie. Na szczęście psiak żyje, ale potrzebuje naszej pomocy.

Na facebookowym profilu Przytulisko Głowno pojawił się rozrywający serce wpis. Widzimy na nim biedaka – cudownego, czarnego psiaka, ale niezwykle smutnego i schorowanego. To, w jakich warunkach został znaleziony, woła o pomstę do nieba.