Wiosna nadeszła w pełni, czas zatem rozpocząć wiosenne porządki w ogrodzie i przygotować się na ciepłe dni na świeżym powietrzu. Z tego założenia wyszli mieszkańcy południowo-wschodniej Anglii. Podczas porządków postanowili rozebrać starą szopę, która im zawadzała. Gdy jednak zabrali się do pracy, szybko odkryli, że niszczą czyjąś kryjówkę. Sam zobacz, kto się tam ukrywał.

Reklama

Postanowili rozebrać szopę w swoim ogrodzie. Tego się nie spodziewali

Portal thedodo.com opisał całą historię tej pary. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii zaczęli rozbiórkę szopy od góry – deska po desce, aż dotarli do fundamentów. Gdy podnieśli podłogę, szybko stało się jasne, że ktoś postanowił się ukryć w ich ogródku.

Co ciekawe, nie był to jeden dziki lokator. Pod szopą znajdowały się bowiem małe liski. Najprawdopodobniej rodzice stworzyli im tam gniazdo, aby bezpiecznie odchować swoje pociechy, a następnie zabrać je do ich środowiska naturalnego. Dlatego też właściciele działki nie podejmowali żadnych gwałtownych kroków, aby nie wystraszyć maluchów. Zadzwonili natomiast po odpowiednie służby.

Zobacz te słodziaki i sprawdź, jak potoczyła się ta historia.

Byli zdumieni tym, kto ukrywał się w ich ogrodzie

Na miejsce przybyła organizacja The Fox Project, która zajmuje się zagubionymi lisami, a także ochrania je, gdy te znajdują się w niebezpieczeństwie. Ratownicy od razu przeszli do działania. Umieścili maluchy w kartonowym pudle i odstawili w miejsce, gdzie stała szopa. Następnie z odległości obserwowali, co wydarzy się dalej.

Tak jak wszyscy przypuszczali, niedługo potem przy kartonie pojawiła się mama tych cudaków. Lisiczka po kolei brała swoje małe, a następnie przeniosła każde z nich w inne miejsce.

Pomimo zamieszania w ich legowisku spowodowanego demontażem szopy, szybkie działania gospodarzy zapewniły bezpieczeństwo tej pięknej lisiej rodzinie. Chociaż wczorajsza rodzina miała szczęście, niektóre lisice mogą być zbyt przestraszone, aby wrócić – pisze The Fox Project.

Cieszymy się zatem, że ta historia zakończyła się happy endem. Internauci są nią poruszeni.

- Podziękowania dla tych ludzi za szybką akcję. - Mam nadzieję, że mama znalazła bezpieczne miejsce, aby je przenieść. - Jesteście niesamowitymi ludźmi – piszą komentujący.

My też jesteśmy pod wrażeniem szybkiego działania tych osób i mamy nadzieję, że liski mają się dobrze na wolności.

Źródło: thedodo.com/Facebook.com, The Fox Project

Reklama

Czytaj także:

Te maluchy znalazły się w ogromnym niebezpieczeństwie. To, co wydarzyło się potem, dogłębnie cię poruszy

W najbliższych dniach uważaj na swojego zwierzaka. Alert RCB dla kilku województw

Niesamowite, co zrobił, by ratować to maleństwo. Nie oderwiesz wzroku od tego filmiku