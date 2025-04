Jaszczurki domowe to bardzo popularne zwierzątka hodowlane, które mieszkają w naszych domach. Mogą być małe lub całkiem spore, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia wiedza na temat danego gatunku. Musisz zapewnić pupilowi właściwe warunki mieszkalne i odpowiednie wyżywienie. Czy wiesz, że istnieją także jaszczurki roślinożerne?

Jaszczurki domowe (czy też hodowlane) występują w różnych gatunkach, a każdy z nich ma swoje własne wymagania i potrzeby. Część z nich dostosowana jest dla początkujących właścicieli, a inne dla bardziej doświadczonych hodowców.

Najlepsze gatunki jaszczurek dla początkujących hodowców to:

agama brodata,

gekon lamparci

gekon pigmejski,

gekon orzęsiony,

gekon płaczący.

Gekon pigmejski i płaczący to bardzo małe gatunki jaszczurek, dzięki czemu sprawdzą się idealnie do średniej wielkości terrarium.

Do wymagających gatunków jaszczurek należą przede wszystkim:

kameleon lamparci,

gekon gruboogonowy,

gekon Williamsa.

Niektóre jaszczurki wolą być w terrarium same, inne potrzebują towarzysza. Dlatego tak ważne jest poznanie każdego z gatunków i wybranie tego, którym najlepiej będzie ci się opiekować. Istnieją także jaszczurki roślinożerne, np. legwan zielony, biczogon i kanaryjka. Ich żywienie może stanowić problem szczególnie zimą - potrzebują one świeżej zieleniny co 2-3 dni.

fot. Jaszczurki domowe/Adobe Stock, ProjeBOX

Planując zakup lub samodzielną budowę terrarium postaraj się, aby było jak największe i spełniało warunki konkretnego gatunku, który chcemy hodować. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić zwierzakowi odpowiednich warunków, lepiej zmienić gatunek lub zupełnie zrezygnować z kupna.

Jeśli już masz upatrzone terrarium lub znalazłaś miejsce, gdzie można będzie je wybudować i umieścić, możesz stworzyć jaszczurce odpowiednie otoczenie. W zależności od gatunku będzie się ono różnić.

Na przykład agama brodata czy gekon lamparci wymagają suchego terrarium o niskiej wilgotności i wysokiej temperaturze w dzień oraz dość niskiej nocą - mniej więcej 30 w ciągu dnia i max. 18 w nocy. Nie warto sadzić żadnych roślin w takim terrarium, gdyż nie zniosą one tak ekstremalnych warunków. Na szczęście opieka nad takim gatunkiem jest dość prosta i ogranicza się do karmienia i zraszania co 2-3 dni.

Z kolei gekon orzęsiony nie potrzebuje bardzo wysokich temperatur i spokojnie wystarczy mu temperatura pokojowa, czyli ok. 22-24 stopnie. Jaszczurki tropikalne, czyli np. bazyliszek pasiasty, wymagają środowiska, w którym dobowe skoki temperatury będą nieznaczne, a wilgotność będzie się utrzymywała na wysokim poziomie. Takie terrarium może być obficie porośnięte roślinnością.

Trzeba przyznać, że na utrzymanie takich warunków dla jaszczurki domowej będzie trzeba przeznaczyć o wiele więcej pieniędzy, uwagi i czasu. Ponadto same rośliny wymagają sporej dawki pielęgnacji, a terrarium należy zraszać nawet kilka razy dziennie, uważając jednocześnie, aby nie wdała się pleśń.

fot. Jaszczurki hodowlane/Adobe Stock, luckybusiness

Wiele odmian jaszczurek, w szczególności z rodziny gekonów, to gady o typowo nocnej aktywności. W ciągu dnia jaszczurki te pozostają w ukryciu, a niepokojone i obserwowane bardzo się stresują. Inne gatunki co prawda mogą być aktywne w ciągu dnia, ale są bardzo ostrożne i gdy tylko zauważą jakikolwiek ruch w okolicy, chowają się do kryjówki. Należy im więc zapewnić miejsce, w którym mogą się ukryć, na przykład jakąś mini jaskinię, konar drzewa itp.

Nie należy ich też nadmiernie stresować wkładaniem rąk do terrarium czy w ogóle podchodzeniem do niego (dotyczy to szczególnie obcych osób, nie domowników). Jedzenie należy podawać takim jaszczurkom powoli.

Do takich skrytych jaszczurek należy między innymi szyszkowiec tropikalny, jaszczurka murowa czy legwanik skalny. Nieco bardziej śmiałe są legwany obrożne czy gekony żółtogłowe - nie muszą one kryć się przy każdej okazji.

Pamiętaj, że jaszczurki, to zwierzęta dzikie i próby ich oswojenia mogą okazać się nieskuteczne. Nie lubią one brania na ręce, czasem w ogóle dotykania lub jakiejkolwiek ingerencji w terrarium. Mogą się w takich sytuacjach bardzo stresować, czasem także reagować agresją.

Jeśli koniecznie chcesz jaszczurkę towarzyską, którą można wziąć na ręce czy nawet zabrać na krótki spacer po mieszkaniu czy do ogrodu, zdecyduj się na agamę brodatą lub legwana zielonego. Pamiętaj jednak, że mogą one uciec przy najbliższej okazji, a to wiąże się z szybką śmiercią zwierzęcia, które nie poradzi sobie w trudnych warunkach.

Najlepiej więc nie wypuszczać jej na zewnątrz, chyba że masz bardzo dobrze ogrodzony ogród lub zbudujesz gekonowi specjalną przestrzeń do wylegiwania się w słońcu.

fot. Jaszczurki domowe/Adobe Stock, Radim Glajc

Przy wyborze jaszczurek domowych należy pamiętać, że większość tych zwierząt to zwierzęta mięsożerne, jedzące głównie owady, ale niektóre gatunki nie stronią również od małych kręgowców.

Jaszczurki roślinożerne jedzą zazwyczaj niewielkie porcje świeżej zieleniny, szczególnie roślin polnych, każdego dnia. W naszym klimacie dość trudno je dostać zimą. Możesz je co prawda zastąpić ziołami kupowanymi w sklepach, niestety są one dosyć drogie.

Jaszczurki mięsożerne są mniej wymagające. Można je karmić zwykle 2-3 razy w tygodniu. Problemem może być za to zapewnienie jaszczurce odpowiedniej ilości bezkręgowców lub niewielkich kręgowców, w postaci mysich noworodków. Kupisz je w sklepach zoologicznych lub terrarystycznych.

Poza tym niektóre osoby mogą być zbyt wrażliwe, aby zapewnić jaszczurce odpowiednie pożywienie, dlatego też warto wcześniej zastanowić się, czy ze spokojem podasz jaszczurce pokarm złożony z malutkich myszek lub bezkręgowców.

fot. Jaszczurki hodowlane/Adobe Stock, pixs:sell

Jaszczurki domowe nie należą do drogich zwierząt - ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od okazu i tego, czy kupuje się jaszczurkę z hodowli czy sklepu zoologicznego. Wydatkiem jest nie sam zakup zwierzęcia, ale terrarium, pożywienie, rośliny. Niekiedy początkowe koszty związane z posiadaniem jaszczurki w domu urastają do kwoty 400 zł, a miesięczne wydatki do ok. 100 zł w zależności od tego, co je jaszczurka.

Chodząc po sklepach zoologicznych, wybieramy zazwyczaj jednego przedstawiciela danego gatunku. To spory błąd, gdyż większość z jaszczurek to zwierzęta stadne i w samotności nie czują się najlepiej. Do przedstawicieli takich towarzyskich jaszczurek, należy między innymi gekon płaczący czy gekon Williamsa.

Jaszczurki to jednocześnie zwierzęta terytorialne, zaciekle broniące swojego otoczenia. Starzy lokatorzy terrarium mogą nie zaakceptować nowego mieszkańca, więc jeśli chcesz mieć kilka osobników, warto zakupić jaszczurki od razu lub w krótkim odstępie czasu.

Nie najlepszym pomysłem są wizyty w sklepie zoologicznym w celu zakupu „najfajniejszej” jaszczurki, jeśli nie ma się o niej zielonego pojęcia. Zanim dokonasz zakupu, musisz zapoznać się wymaganiami i charakterem tego konkretnego gatunku. Dzięki temu lepiej zaopiekujesz się danym zwierzęciem, a jaszczurka będzie się czuła w nowym lokum bezpiecznie i komfortowo.

