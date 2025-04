Uwielbiamy historie o zwierzętach z happy endem. Zwłaszcza jeśli są tak urocze, choć początek tej opowieści nie należy do przyjemnych. Connie to cudowna sunia, która dość długo była więziona w kontenerze. Na szczęście ratownikom udało się ją usłyszeć i ostatecznie uratować. Szybko doszła do siebie, a weterynarz odkrył prawdziwy cud.

Wygłodzona sunia znaleziona w kontenerze

Portal thedodo.com opisał historię brawurowej misji amerykańskiej straży przybrzeżnej. Na jej profilu na Facebooku pojawił się bowiem filmik, w którym widzimy proces ratowania psiaka uwięzionego w wielkim kontenerze w porcie w Teksasie.

Według opinii weterynarza sunia Connie, która utknęła w blaszaku, była tam więziona przynajmniej tydzień. Psina była odwodniona i wychudzona. Na szczęście desperackie odgłosy drapania i szczekania, które z siebie wydobywała, zostały usłyszane. Tym samym Connie odzyskała wolność.

Zobacz, jak przebiegała akcja ratunkowa.

Okazało się, że tego dnia uratowano więcej niż jedno życie. Sunia spodziewa się bowiem potomstwa.

Ponad tydzień była więziona w kontenerze. Okazało się, że jest w ciąży

Connie pod swoją opiekę wzięła fundacja Forever Changed Animal Rescue. Psinka została dokładnie przebadana, a podczas USG jamy brzusznej okazało się, że spodziewa się maleństwa. Tym samym ratownicy uratowali nie tylko sunię, ale też jej dziecko.

Teraz zatem widzimy, że Connie miała wyjątkową motywację, aby przetrwać. Robiła to bowiem nie tylko dla siebie, ale też dla swojego maleństwa. Ta historia dogłębnie poruszyła internautów.

- Modlę się, żeby znalazła dobry dom. - Życzę Connie bezpiecznej i zdrowej ciąży i dziękuję straży przybrzeżnej za uratowanie jej. - Niesamowita historia i jeden bardzo szczęśliwy pies – piszą komentujący.

Zobacz, jak teraz wygląda Connie. Psinka doszła już do siebie i jest przeszczęśliwa, co widać na najnowszych zdjęciach. Trzymamy kciuki za nią i za jej maleństwo.

Źródło: thedodo.com/Facebook.com

