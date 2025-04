fot. Materiały prasowe

Już po raz szósty sieć handlowa Tesco i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals zapraszają do udziału w akcji charytatywnej „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.

W ramach programu „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” w dniach 6-19 lutego klienci sklepów Tesco będą mogli uczestniczyć w zbiórce środków finansowych na rzecz bezpańskich czworonogów. W tym okresie 10% wartości każdej sprzedanej karmy marki Tesco zostanie przekazane na bieżące potrzeby 10 schronisk wybranych w drodze internetowego głosowania. Każdy zainteresowany losem zwierząt w dniach 6-19 lutego będzie mógł oddać głos na schronisko, które jego zdaniem najbardziej potrzebuje wsparcia. Głosowanie odbędzie się na profilu „Eksperci Tesco” na Facebooku - www.facebook.com/Eksperci.Tesco lub na stronie www.tesco.pl/zwierzaki. Wszystkie schroniska, które biorą udział w programie to placówki rekomendowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals.

Akcję „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” zainaugurują zbiórki karmy oraz produktów dla psów i kotów zorganizowane w weekend 7-9 lutego w 72 sklepach Tesco na terenie całej Polski. Zebrane rzeczy zostaną przekazane do okolicznych schronisk dla zwierząt.

Ponadto, podczas trwania akcji zostanie zorganizowany konkurs dla internautów z użyciem hasła #Pomagamzwierzętomzimą. Trzy osoby, które najwięcej razy udostępnią #Pomagamzwierzętomzimą za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Nasza Klasa), aktywnie informując o akcji, będą mogły wybrać 3 schroniska, na rzecz których Tesco przekaże w sumie kwotę 3 tys. zł netto.

- Los czworonogów nie jest nam obojętny, dlatego już po raz szósty wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt Animals organizujemy akcję „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Wszystkich miłośników zwierząt serdecznie zapraszamy do włączenia się w pomoc, zarówno poprzez uczestnictwo w zbiórkach, jak i udział w głosowaniu na wybrane schronisko – mówi Marta Marczuk-Komiszke, koordynator akcji z ramienia Tesco.

- Cieszymy się, że po raz kolejny sieć sklepów Tesco wspiera bezdomne zwierzęta, które w okresie zimowym potrzebują szczególnej pomocy. W Polsce duże organizacje z roku na rok powoli, ale coraz intensywniej, angażują się w pomoc charytatywną, która w krajach Europy Zachodniej i USA jest powszechnie przyjęta jako wyraz społecznej odpowiedzialności – mówi Ewa Gebert z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.

Ambasadorkami tegorocznej akcji „Pomóżmy Zwierzętom Przetrwać Zimę” zostały Małgorzata Kożuchowska, Weronika Książkiewicz, Olga Frycz, Aleksandra Kisio, Agnieszka Kaczorowska, Agnieszka Kawiorska, Izabela Janachowska oraz Agata Nizińska. W piątek, 7 lutego gwiazdy wezmą udział w zbiórce organizowanej w sklepie Tesco przy ul. Fieldorfa 41 w Warszawie.

Znani apelują o pomoc dla zwierzaków

Małgorzata Kożuchowska, aktorka:

Zwierzęta mogą być naszymi najlepszymi przyjaciółmi, potrafią dać nam bezgraniczną miłość i oddanie. Niestety nie wszystkie czworonogi mają dom i kochających właścicieli. Nie bądźmy obojętni na los bezpańskich psów i kotów, szczególnie zimą, kiedy za oknem mróz. Wy też możecie je wesprzeć, nie tylko przygarniając pupila do domu, ale też biorąc udział w zbiórce karmy, czy zostając wolontariuszem w schronisku. Nie trzeba wiele, by pomóc wielu zwierzętom.

Aleksandra Kisio, aktorka:

Zawsze chętnie biorę udział w akcjach, które mają pomóc zwierzętom. Przypominają nam one, że zwierzętom trzeba pomagać nie tylko przy ich okazji, ale również na co dzień. To niezmiernie ważne.

Weronika Książkiewicz, aktorka:

Nie wszystkie zwierzęta mają swój ciepły dom. Pamiętajmy o nich zimą. Los czworonogów jest w naszych rękach i każdy rodzaj pomocy jest na miarę złota. Podzielmy się miłością z psami i kotami mieszkającymi w schroniskach.

Olga Frycz, aktorka:

Nie zapominajmy o bezpańskich zwierzętach, szczególnie zimą, kiedy za oknem mróz. Każdy rodzaj pomocy jest niezwykle ważny i może mieć wpływ na los psów czy kotów, które nie mają domu. Całym sercem popieram organizowanie akcji adopcyjnych czy zbiórek darów dla przytulisk. Uważam, że odpowiedzialny i humanitarny stosunek do zwierząt świadczy o ludziach.

Iza Janachowska, tancerka:

Miłość do zwierząt to przede wszystkim szacunek i wielka, wielka odpowiedzialność. Pomagam zwierzętom właśnie ze względu na miłość i odpowiedzialność. One o pomoc nas nie poproszą, dlatego musimy sami, bezinteresownie ją im ofiarować. Sama jestem szczęśliwą posiadaczką psa i nie wyobrażam sobie, że mogłoby mu się stać coś złego. Dlatego pomagam tym, które miały mniej szczęścia.

Agnieszka Kaczorowska, aktorka:

Z przyjemnością wspieram każdą akcję, która ma na celu pomoc zwierzętom. Kocham czworonogi, zwłaszcza psy i wiem, że zimą potrzebują szczególnej troski. Dlatego przyłączam się do akcji całą sobą.

Agnieszka Kawiorska, aktorka:

Zwierzęta są od nas całkowicie zależne, bezbronne i oddane do granic. Niestety nie wszystkie mają szczęście być kochane, mieć ciepły kąt i codziennie pełną miskę. Wiele z nich bez naszej pomocy nie da sobie rady, szczególnie zimą. Całym sercem zachęcam wszystkich do przyłączenia się do tej wspanialej akcji, dzięki której bezdomne czworonogi będą miały co jeść. Mały gest wystarczy, żeby uczynić ich los choć odrobinę lepszym.

Agata Nizińska, aktorka:

Zwierzęta, zwłaszcza te domowe to nasi przyjaciele i tak jak ludziom, należy im się szacunek. Musimy być świadomi, że one tak jak i my, mają uczucia - cieszą się, cierpią, ale niestety nigdy o tym nie powiedzą. Często biorę udział w akcjach mających na celu pomoc zwierzakom, by uświadomić innych, że są to żywe istoty, potrzebujące naszej pomocy. Nawet niewielkie wsparcie podobnych akcji jest na wagę złota.

W ubiegłorocznej edycji udało się zgromadzić 50 ton karmy dla zwierząt oraz niezliczoną ilość koców, poduszek i zabawek. W trakcie trwania akcji zebrano kwotę ponad 33 tys. zł, która została przekazana na rzecz 10 schronisk. Znalazły się wśród nich placówki z Kalisza, Sosnowca, Włocławka, Torunia, Krotoszyna, Elbląga, Ostrowa Wielkopolskiego, Zabrza, Zamościa i Inowrocławia.

Partnerami medialnymi akcji są portale wp.pl, ulubiency.wp.pl, polki.pl, we-dwoje.pl, ZPAZUREM.pl oraz dlastudenta.pl.