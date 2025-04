W zoo możemy spotkać niezwykłe gatunki zwierząt – zarówno tych lądowych, jak i morskich. Do tej drugiej grupy zaliczyć możemy pewnego „malucha”. To manat karaibski, który przyszedł na świat we wrześniu ubiegłego roku, ale teraz daje o sobie znać światu, ponieważ… potrzebuje imienia. Każdy z nas może mu w tym pomóc.

Manat karaibski we wrocławskim zoo

„Pomarszczony kosmita”, jak ochrzciło tego zwierza wrocławskie zoo, to nic innego jak manat karaibski, czyli wodny ssak zamieszkujący wybrzeża Karaibów, a także zachodnie wybrzeża Oceanu Atlantyckiego - od Florydy po północno-wschodnią Brazylię. Jak zatem widzicie, możemy go spotkać głównie w Ameryce, a od kilku miesięcy także we wrocławskim zoo.

Manat przyszedł na świat dokładnie 26 września 2023 roku. Od tej pory nieco podrósł i świetnie się chowa, ale wciąż nie ma imienia. I właśnie dlatego zoo we Wrocławiu przygotowało niezwykłą akcję, w której każdy z nas może wziąć udział.

Zanim jednak do tego przejdziemy, zobacz, jak wygląda nasz wodny bohater.

Zoo we Wrocławiu pyta o imię dla manata karaibskiego

Akcja wyboru imienia dla zwierzęcia potrwa do 2 lutego. Swoje propozycje możecie składać w komentarzach pod postem wrocławskiego zoo na Facebooku. Jest to już druga runda wyborów i możemy zdecydować, które z czterech imion podoba nam się najbardziej:

Aluś,

Amon,

Alf,

Astro.

Wystarczy wybrać odpowiednią emotkę i właśnie nią oddać reakcję na post. Wówczas twój głos także będzie się liczył. Wszyscy możemy przyczynić się do tego, aby manat karaibski mieszkający w naszym kraju miał idealne imię, co fascynuje wielu komentujących.

- Przecież od razu widać, że to Aluś. - Ma taki piękny uśmiech. - Trzymam kciuki – piszą internauci.

A tobie które imię podoba się najbardziej? Nie zapomnij oddać swojego głosu. Możesz to zrobić pod poniższym postem.

Źródło: Facebook.com, ZOO Wrocław

