Czy znasz wszystkie polskie rasy psów? Na pewno kojarzysz owczarki niemieckie, szkockie teriery czy buldogi francuskie. Jednak z naszego kraju także pochodzi kilka pięknych ras psów, które są doskonałymi przyjaciółmi, strażnikami i towarzyszami życia.

Polskie charty to piękne psy myśliwskie, znane już od XII wieku. Pochodzą prawdopodobnie od chartów azjatyckich i w przeszłości wykorzystywane były głównie do polowania na ptactwo. Z czasem zostały bardziej udomowione i stały się psami-towarzyszami.

Dodatkowo charty wykorzystywane są jako psy reprezentatywne. Często biorą udział w wystawach i konkursach. Po II wojnie światowej hodowla chartów zanikła, a ich wykorzystywanie do polowań zostało zakazane. Rasę odtworzono pod koniec XX wieku.

Charty polskie to silne, wysokie zwierzęta. Są najwyższe wśród wszystkich polskich ras. Jego budowa ciała pozwala na szybkie bieganie i pokonywanie długich tras. Zazwyczaj są krótkowłose, jednak na tułowiu często mają więcej włosów. To odważne i pewnie siebie psy, które lubią dominować i zaznaczać swój teren. Wymaga sporej dawki ruchu, więc najlepiej będzie się czuł w domu z dużym podwórzem. Lubi też częste spacery, może towarzyszyć swoim właścicielom podczas joggingu.

fot. Polskie rasy psów: chart polski/Adobe Stock, Ewelina

Jeśli chodzi o polskie rasy psów, gończy jest jednym z popularniejszych. Występuje szczególnie na południu Polski – na Podhalu, w okolicach Beskidu, a także w Pieninach. Dawniej wykorzystywano go przede wszystkim do polowań.

Gończy polski to średniej wielkości pies o zwartej budowie. Krótka sierść gładko przylega do ciała, najczęściej ma kolor czarny lub ciemnobrązowy. Często mają rude lub brązowe podpalenia na pyskach, łapach i brzuchu. Większość dorosłych osobników osiąga wzrost ok. 55 cm i wagę ok. 25 kg.

To psy łagodne, odważne, ale nie agresywne. Nie ufają łatwo obcym osobom, ale przy bliższym kontakcie potrafią tworzyć silne więzi z właścicielami czy “przyjaciółmi domu”. To także rasa, która jest łatwa w szkoleniu i podatna na tresurę.

fot. Polskie rasy psów: gończy polski/Adobe Stock, Tomasz

“Ogary poszły w las” – tak zaczyna się powieść Stefana Żeromskiego “Popioły”. Ogar to rasa zaliczana do psów myśliwskich i gończych. Pierwsze wzmianki o niej pojawiają się w XIV wieku. Psy te były bardzo popularne w Polsce, wykorzystywano je głównie do polowań.

Na skutek licznych krzyżówek rasa prawie zanikła, ponieważ trudno było znaleźć ogary czystej krwi. W połowie XX wieku rasa została zrekonstruowana i zarejestrowana na liście Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).

Ogar to pies średniej wielkości o zwartej budowie i silnej sylwetce. Ma krótką sierść w kolorze brązowym lub czarnym. Często są podpalane i mają nieco ciemniejsze uszy. To psy łagodne i niezwykle towarzyskie. Potrzebuje kontaktu z człowiekiem i często zabiega o jego uwagę. Dobrze dogaduje się także z dziećmi. Są terytorialne i mogą zaatakować, jeśli uznają, że jego właściciel jest w niebezpieczeństwie.

fot. Polskie rasy psów: ogar polski/Adobe Stock, Anna

Owczarki polskie to kudłate psy w typie pasterskim. Wywodzą się od teriera tybetańskiego, a do Polski przybyły już w V wieku. W okresie II wojny hodowle owczarków nizinnych były nieliczne i z czasem większość osobników zaginęła. Rasę udało się odtworzyć po wojnie.

To pies o średniej budowie i długiej sierści, która może mieć jednolitą barwę lub występować w wielu odcieniach naraz. Owczarki dobrze znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. Potrzebują dużej dawki codziennego ruchu, a także regularnej pielęgnacji (kąpieli, przycinania sierści).

To dość łagodne psy, pełniące najczęściej rolę psa-towarzysza. Mają silny instynkt stróżujący, przez co wykorzystywane są także jako psy pasterskie w niewielkich stadach (np. owiec). Owczarki nizinne są nieufne wobec obcych, ale mocno przywiązują się do swoich właścicieli. Są energiczne i mają skłonności do włóczęgostwa. Są też posłuszne i inteligentne, podatne na tresurę.

fot. Polskie rasy psów: polski owczarek nizinny/Adobe Stock, everydoghasastory

Owczarek podhalański to pies w typie pasterskim, choć dawniej służyły głównie do obrony przed wilkami i złodziejami. Najczęściej występowały wówczas w białym kolorze, który się wyróżniał i stanowił dla drapieżników zagrożenie.

Pierwsze wzmianki i owczarkach podhalańskich pojawiają się w XVII wieku, choć rasa została uznana przez FCI dopiero na początku XX wieku. To duże, najczęściej białe i bardzo samodzielne psy. Nie potrzebują tyle uwagi od człowieka, ale lubią jego towarzystwo.

Są łagodne i przyjazne wobec osób, które znają. Wobec obcych na początku bywają nieufne. Źle reagują na agresywne komendy i krzyk – zaniechają wówczas czynności, które robią. To także dość uparte psy, dlatego trudno się je tresuje. Kiedy są rozdrażnione, mogą zaatakować. To jedna z najpopularniejszych polskich ras psów.

fot. Polskie rasy psów: owczarek podhalański/Adobe Stock, KATARZYNA WOLSKA-POC

