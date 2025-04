Widok policyjnego psa to dla nas nic nowego. Zdarzają się też konie czy ptaki tropiące. Do służb mundurowych dołączają różne zwierzaki, ale policyjny kot to spora niespodzianka. Pupil został mianowany na funkcjonariusza w Amsterdamie. Poznaj jego niesamowitą historię i zobacz, jak profesjonalnie podchodzi do obowiązków.

Reklama

W tym mieście porządku pilnuje kot

Policyjny kot Nimis robi prawdziwą furorę w mediach społecznościowych. Nosi profesjonalną kamizelkę odblaskową i codziennie patroluje ulice Amsterdamu. Początkowo mieszkańcy i turyści sądzili, że to czyjś żart, ale okazało się, że kociak działa jako oficjalny funkcjonariusz. Jak to się stało, że policja zyskała tak uroczego oficera?

Nimis to czarny, puchaty kot, który zamieszkał ze swoją właścicielką, Lydią, na barce w Amsterdamie. Ze względu na spokojną okolicę zwierzak był wypuszczany na spacery, a opiekunka dla bezpieczeństwa po zmroku zakładała mu odblaskową kamizelkę na grzbiet. Kot wyróżniał się w otoczeniu, dlatego sąsiedzi szybko zaczęli go nazywać strażnikiem podwórka.

Chodził po okolicy w swojej kamizelce i nagle wszyscy zaczęli mówić, że jest kocim agentem lokalnej policji – śmieje się opiekunka Nimisa.

Dzięki Nimisowi w okolicy wszyscy chodzą jak w zegarku

O nietypowym lokalnym strażniku dowiedziała się policja z Amsterdamu i postanowiła odwiedzić kociaka oraz jego właścicielkę. Nie po to jednak, by pouczyć zwierzaka o samowolce, lecz w zupełnie innym celu. Amsterdamska policja zdecydowała się uznać Nimisa za swojego honorowego członka. Od tej pory kot nosi oficjalną kamizelkę policji i chętnie pozuje do zdjęć z innymi funkcjonariuszami.

Kocur Nimis stał się sensacją w mieście i nie tylko. Założono dla niego oficjalne profile w mediach społecznościowych, gdzie widać, jak zwierzak z dumą patroluje pobliskie ulice. Czarny kot doskonale odnajduje się w pracy i pilnie obserwuje okolicę.

Przygody tego słodziaka można śledzić na instagramowym koncie police_cat_amsterdam oraz na TikToku pod nickiem @police_cat_amsterdam. Zobacz, jak wspaniale się prezentuje.

Źródło: eska.pl, instagram.com, tiktok.com

Reklama

Czytaj także:

Tak szczeniaki czują się w schronisku. Widok azylowych dzieci chwyta za serce

Wydała majątek, by przywrócić do życia ukochanego kota. W dodatku jej się to udało

Psiak wrócił do schroniska po 6 latach. Zupełnie nie wie, czym zawinił