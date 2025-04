Każde zwierzę, w tym człowiek, potrzebuje swobody, aby funkcjonować w zgodzie z własnym instynktem. Nikt nie chciałby być ograniczany i dokładnie tak samo jest z psami. Niektóre z nich genetycznie mają uwarunkowane pewne zachowania, a gdy zostają zwierzakami domowymi, ich wykonywanie staje się dla nich znacznie utrudnione. Z jednej strony kochają człowieka, z drugiej w głębi serca są nieszczęśliwe. W dodatku to popularne w Polsce rasy psów. Zobacz, czy przypadkiem nie powinieneś bardziej zadbać o swojego pupila.

Te rasy psów są nieszczęśliwe

Portal kobieta.onet.pl stworzył listę najbardziej sfrustrowanych ras psów. Ich postępowanie wynika z tego, że ich naturalne zachowanie jest tłamszone. Nie są to bowiem zwierzęta przystosowane do życia w czterech ścianach. Oczywiście mogą kochać swojego właściciela, ale jednocześnie robić mu na złość, gdy instynkt zacznie brać nad nimi górę.

Wśród tych ras znajdują się psiaki, które cieszą się ogromną popularnością w naszym kraju. Nie jest to co prawda bohaterski owczarek niemiecki, choć i ten pupil wymaga odpowiednich warunków oraz wychowania. Na liście znalazły się jednak uwielbiane przez nas labradory, husky oraz yorki. A dlaczego to właśnie one są z nami nieszczęśliwe?

Psy, które nie nadają się na zwierzęta domowe

Labrador to jeden z najpopularniejszych psiaków w Polsce. Jest stosunkowo duży, choć drobniejszy od swojego brata goldena. To przecudowny, ale też zwariowany zwierzak i niekiedy nie sposób go okiełznać. Uwielbia się bowiem wyrywać, gdy widzi wodę lub nawet kałuże. A wszystko przez jego instynkt związany z polowaniem na kaczki. Ten psiak potrzebuje dużo aktywności oraz kontaktu z wodą – inaczej będzie nieszczęśliwy.

Husky od kilku lat znajduje się na liście najpopularniejszych psów na całym świecie. Jest przepiękny, ale też niezwykle wymagający. To bowiem psiak pochodzący z mroźnych terenów świata, więc nie jest przyzwyczajony do życia w polskim domu lub, co gorsza, w bloku. Z natury jest przygotowany do ciągnięcia zaprzęgów sań na mrozie. Gdy zatem nie ma odpowiedniej ilości ruchu oraz przestrzeni, staje się niezwykle sfrustrowany, a co za tym idzie – może być nieznośny i złośliwy.

Kto by się spodziewał, że na tej liście znajdą się też niezwykle popularne i przeurocze yorki. Ta rasa psów została stworzona do… łowienia szczurów w kopalniach. I właśnie dlatego ci pupile często są najbardziej sfrustrowani i hałaśliwi. To nie wynika bowiem z ich złośliwości, a z tego, że ich naturalne predyspozycje są tłamszone przez opiekunów.

Źródło: kobieta.onet.pl

