Wycieczka do schroniska nigdy nie jest łatwa. Zwłaszcza wtedy gdy chcemy zabrać pod swój dach jakieś zwierzę. Już sam wybór odpowiedniego pupila może być dla nas bardzo emocjonalny – zwłaszcza że w azylach czworonogi lgną do każdego. I przed takim dylematem stanęli ci ludzie. Pojechali do schroniska, żeby adoptować kotka. Takiego obrotu spraw się nie spodziewali.

Reklama

Pojechali do schroniska, żeby adoptować kotka. Takiego obrotu spraw się nie spodziewali

Portal swiatzwierzat.pl dotarł do tiktokowego profilu @bella.dobrinia. To właśnie na nim pojawiła się urocza historia pary, która chciała adoptować maleńkiego kotka. W schronisku jednak wszystko zmieniło się o 180 stopni.

Ta para na co dzień mieszka w kalifornijskim San Diego. Pojechała do okolicznego schroniska, aby przygarnąć pod swój dach futrzanego malucha. Jej plan musiał jednak ulec zmianie. Gdy zakochani znaleźli się w schronisku, jeden ze zwierzaków od razu upatrzył sobie ich na swoją rodzinę. Był to 3-letni kocurek, który postanowił zrobić wszystko, aby wrócić z tymi ludźmi do domu.

3-letni kot wybrał swoją rodzinę

Gdy tylko para weszła do schroniska, kotek od razu zaczął się dobijać, aby wolontariusze wyciągnęli go z klatki. Głośno mruczał i tupał łapkami, aby zwrócić na siebie uwagę przybyszy. Gdy do niego podeszli, ocierał się o ich ręce, po czym wskoczył na ramiona mężczyzny. Tym samym od razu podbił jego serce.

Z takimi argumentami nie dało się dłużej dyskutować. Kotek udowodnił, że jest wart adopcji i miłości dokładnie tak samo jak jego młodsi pobratymcy. Internauci są poruszeni tą historią.

- Powiedział: „Wracam z tobą do domu”. - O mój Boże! Sposób, w jaki do ciebie sięgnął! - Dziękujemy za adopcję dorosłego kota – piszą komentujący.

Kocurek oczywiście wrócił z nową rodziną do domu. Tylko zobacz, jak wyglądały te poruszające sceny. My nie możemy ukryć łez. Ta para miała wielkie serce, że zdecydowała się na 3-letniego kotka. I z pewnością może liczyć na jego ogromną wdzięczność.

Źródło: swiatzwierzat.pl/TikTok.com, @bella.dobrinia

Reklama

Czytaj także:

Adoptowali kota i pojechali do domu. Gdy otworzyli transporter, nie mogli uwierzyć własnym oczom

Siedział na przystanku i usłyszał dźwięk dochodzący ze śmietnika. Jego odkrycie ciśnie łzy do oczu

Kupił psa z hodowli. Gdy odkrył, co to za zwierzę, nie było mu do śmiechu