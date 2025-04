Podatek od kota podzielił Polaków. Kto będzie musiał wyłożyć pieniądze?

Miłośnicy zwierząt mogą być zaskoczeni, ale podatek od kota to nie żart. Istnieje naprawdę i trzeba go płacić. Kto musi wyłożyć pieniądze, by uniknąć kary?