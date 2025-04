24 lutego 2022 roku pozostanie na długo w pamięci rodziny Gawryliuków. To nie tylko pierwszy dzień wojny w Ukrainie, ale także rozstanie z ukochaną psinką. Jak donoszą ukraińskie media, po latach rozłąki Plusza rozpoznała swojego opiekuna. Jak to się stało, że suczka w końcu się odnalazła?

Plusza uciekła wystraszona hukiem eksplozji

Jak informują ukraińskie i polskie media, Serhij Gawryliuk po niemal 2 latach rozłąki odzyskał swoją ukochaną Pluszę. Mężczyzna ma poważną wadę wzroku, a suczka rasy Golden retriever była jego psem przewodnikiem. Jednak 24 lutego 2022 roku, w dniu, w którym doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, huk wystrzałów i silne eksplozje wystraszyły 3,5-letnią psinkę, która uciekła w panice w nieznanym kierunku. Mimo poszukiwań nie odnaleziono jej.

Trudna sytuacja polityczna i osobisty dramat sprawiły, że mężczyzna zachorował na depresję. Bliscy, chcąc pomóc mężczyźnie, podarowali mu owczarka niemieckiego. To jednak nie w pełni osłodziło jego żal po stracie psiej przyjaciółki.

Po latach rozłąki Plusza rozpoznała swojego opiekuna

Po niespełna 2 latach od ucieczki Pluszy jej nowy opiekun natknął się na ogłoszenie o zaginionym czworonogu. Zadzwonił pod wskazany numer i poinformował, że od dłuższego czasu zajmuje się bardzo podobnym psem.

Kilka dni później Hawryluk wraz z żoną i nowym psem przewodnikiem pojechali do Kijowa, by odebrać Pluszę. Do wzruszającego spotkania doszło w miejscowym parku. Suczka momentalnie rozpoznała swojego opiekuna, a łzom szczęścia nie było końca.

Poniżej znajdziesz nagranie ze wzruszającą historią Pluszy.

Źródło: tsn.ua, polsatnews.pl

